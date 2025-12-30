政大教授陳儒修將赴愛沙尼亞授課 開講台灣電影

（中央社記者許秩維台北30日電）政治大學傳播學院教授陳儒修獲選擔任愛沙尼亞塔爾圖大學「台灣研究講座」，將於明年2月至6月在愛沙尼亞塔爾圖大學開設講座，成為首位在愛沙尼亞教授台灣電影的學者。

政治大學今天發布新聞稿指出，為推動台灣研究國際化，深化台灣文化與學術在歐洲的能見度，教育部透過駐歐單位推動「台灣研究講座」計畫，並與歐洲多所大學合作，邀請台灣學者赴歐講學。

政治大學傳播學院教授陳儒修獲選擔任愛沙尼亞塔爾圖大學「台灣研究講座」，將於明年2月至6月在愛沙尼亞塔爾圖大學開設講座，成為首位在愛沙尼亞教授台灣電影的學者。

有別於過往台灣研究交流多以財經或政策議題為主，此次講座從台灣電影出發，連結台灣社會在不同歷史階段的政治、文化與社會議題，展現台灣研究的多元面向。

陳儒修表示，此次赴東歐講學，期盼以電影作為文化交流的重要媒介，發揮影像軟實力，深化歐洲國家對台灣歷史經驗與民主發展的認識。

在課程設計上，陳儒修提到，考量台灣與愛沙尼亞在邁向民主化過程中，同樣面臨威權記憶、社會創傷、轉型正義等課題，課程將選映「悲情城市」、「超級大國民」、「返校」等呈現台灣政治氛圍與歷史記憶的電影，引導學生從影像中對照自身民族歷史，進行討論與反思。

「台灣電影可以說是跟著台灣社會一起長大、一起呼吸，每個脈動都反映著社會變化」，陳儒修認為，台灣電影本身即是台灣社會現代化進程的縮影，此次講座除了透過電影討論政治與文化議題，也希望呈現台灣自然地景與人文風貌，讓東歐與波羅的海三國的師生，更全面地認識這個多山且多元的島嶼國家。

陳儒修指出，台灣新電影於1980年代曾在歐洲國際影展中建立鮮明且具辨識度的品牌形象，近年隨著國際影展關注重心與敘事偏好的轉變，台灣電影在歐洲的曝光與影響力面臨新的挑戰；此次台灣研究講座期望引介更多台灣新電影與當代作品進入歐洲課堂與學術場域，讓歐洲師生認識台灣電影多元且持續演進的創作樣貌。（編輯：陳清芳）1141230