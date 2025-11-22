政大新鮮人最大搖籃 高中來源Top5都在台北
[NOWnews今日新聞] 政治大學日前公布大學新生數據，「新生入學原就讀高中前十名排行榜」其中最多人來自台北的中山女中，其次為北一女、師大附中，十所學校中台北市學校占七成，而前十名學校新生數占總體新生比例近三成。
國立政治大學校友會日前引述教務處資料，公布本國學生錄取學士班新生原就讀高中前十名排行榜，並表示，今年政大新生來源相當多元，透過大學聯招、申請入學、繁星推薦、身心障礙、四技二專、運動績優、青年儲蓄等各項管道，共計2,166位新生加入政大大家庭。
最多人來自台北市立中山女中以99人（占比4.57%），其次為台北市立第一女中以及國立師大附中分別以84人及68 位居二、三名。後續依序為台北市松山高中、台北市成功高中、高雄市高雄女中、台中女中，以及並列第八的桃園武陵高中與台北大同高中，新北市板橋高中是46人排第十名。前十名高中合計共615人，占新生總數約28%；台北市學校在前十名中則占68%。
