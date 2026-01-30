政大替代役男遭司機丟包慘死！ 北市府重罰Bolt平台3萬

25歲政大新聞系畢業的溫姓替代役男25日凌晨酒後搭乘多元計程車返家，卻遭46歲林姓司機丟包在台64線快速道路上，導致溫男遭後方4輛來車輾過，當場頭顱破裂慘死。台北市公共運輸處調查後發現，林姓司機違法透過多個平台接單，叫車平台Bolt未善盡管理責任，將對Bolt合作車隊開罰新台幣3萬元。

台北市公共運輸處調查後發現，林姓司機違法透過多個平台接單，叫車平台Bolt未善盡管理責任，將對Bolt合作車隊開罰新台幣3萬元。

台北市公運處表示，經查該輛多元化計程車接受Bolt平台合作車隊派遣，但與監理系統登錄加入車隊資訊不符。這代表林姓司機加入多個車隊、透過多個平台接單，已違反《計程車客運服務業申請核准經營辦法》第16及17條規定。

根據《計程車客運服務業申請核准經營辦法》規定，同一車輛以委託一家經營派遣業務之計程車客運服務業為限。而經營派遣業務之計程車客運服務業應先確認委託車輛是否未加入其他經營派遣業務之計程車客運服務業。Bolt合作車隊沒善盡查詢責任，對其委託人未盡維持服務品質責任，顯未善盡計程車客運服務業管理之責，公運處將依公路法裁處3萬元罰鍰。

溫男被計程車司機丟包在台64，後遭輾斃身亡。（圖／翻攝畫面）

公運處補充，林姓計程車駕駛的職業駕照與登記證都在效期內，職登證及駕駛執照皆為正常有效。但林姓司機在快速道路上停車並任意拒載乘客，違反道路交通管理處罰條例不得於快速公路臨時停車，以及計程車不得任意拒載乘客規定。事發所在地主管機關新北市政府警察局已分別裁處3000元及600元罰鍰在案，最重可罰7200元。後續警察機關將經法院判決確定及道路交通管理處罰條例第37條規定辦理。

除開罰外，公運處未來會再發函所有車隊，也會函請計程車公工會及車隊將本案列入教育訓練教材，並向所屬駕駛加強宣導。公運處強調，倘遇有特殊狀況應妥適處理，不得拒載或丟包乘客，必須以乘客安全為優先考量，類似狀況不再發生。

Bolt並未持有行車紀錄器影像，相關影像資料將由調查機構依法處理。（圖／中天新聞）

Bolt發出聲明強調，本案已進入刑事調查程序，將全力配合相關調查，協助釐清事故發生的經過與相關事實。鑑於案件仍處於司法調查階段，現階段不便就相關細節進一步對外說明。

