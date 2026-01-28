政大校友匿名豪捐「3千萬美金」 指定蓋宿舍回饋學弟妹 一票人驚呆

許多民眾事業成功後，可能會透過各種方式回饋社會。國立政治大學昨（27）日公告，兩名商學院校友不願具名，捐贈美金3千萬元（約新台幣9.4億元），指定用於母校指南校區「新建宿舍工程」，其中一位校友的非校友胞弟，也響應捐贈新台幣5百萬元，消息曝光後引發熱議。

政大秘書處表示，兩名商學院校友日前低調捐贈3千萬元美金，指定用於母校指南校區「新建宿舍工程」，其中一名校友的胞弟受到哥哥義舉感動，雖非政大校友，也主動響應捐贈新台幣5百萬元；政大指出，校友舉動大幅減輕學校自償性貸款的利息與本金壓力，讓學校能提供更具競爭力、更親民的宿舍定價，減輕學生在學期間的居住負擔，甚至對校外租屋市場的定價、居住條件產生良性影響，擴大全體學生的福祉。

對此，許多網友紛紛回應，「3000萬美金！天啊」、「我這輩子能不能賺到台幣3千萬都是未知數」、「指定新建宿舍工程，看來就學期間對於宿舍是有一定怨言的」、「希望自己有一天也有能力回饋政大跟商學院…」、「我快笑死，委婉指責政大宿舍有多爛，與其指望校方不如自己來，感謝偉大學長姐造福後人」。

事實上，近年來越來越多大學開始改善宿舍環境，像是成功大學東寧學生宿舍，整體造價約12億元，每間套房都配備獨立衛浴及陽台；逢甲大學精采學舍主打家庭式宿舍，內裝廚房、客廳等，有2、4人套房、4－5人家庭房及4人樓中樓房型；中興大學興大二村2022年全新啟用，公共區設有共用廚房、桌球及撞球室、交誼廳、自習室，有2人房及4人房型供選擇，每房皆有獨立衛浴。

