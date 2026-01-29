政大校友回饋母校！1原因霸氣捐「3千萬美金」 神秘身分曝光

生活中心／彭淇昀報導

不少畢業生在事業成功後，會透過一些方式來回饋母校。國立政治大學27日發出公告，2名商學院校友日前低調捐贈美金3000萬（約新台幣9.4億元），指定用於母校指南校區「新建宿舍工程」，這是近年來最大規模的單筆捐款。

政大秘書處表示，2名商學院校友日前低調捐贈3000萬美金，指定用於母校指南校區「新建宿舍工程」，其中一名校友的胞弟受到哥哥義舉感動，雖非政大校友，但他也主動響應捐贈新台幣500萬元，3人齊心展現對政大的深厚情誼及愛護，期能減輕學校建設壓力，實質回饋到每一位遠道而來求學的學弟妹身上。展現飲水思源、造福青衿的動人典範。

本次捐贈的初衷，深植於校友對教育資源公共化的遠見，將善款用於學生新宿舍建設，大幅減輕學校自償性貸款的利息與本金壓力，而學校也能提供更具競爭力、更親民的宿舍定價，減輕學生在學期間的居住負擔。進一步而言，若新宿舍定價對校外租屋市場產生良性影響，亦可間接改善需於校外租房學生的居住條件，擴大全體學生的福祉。

對此，不少網友表示，「感謝偉大學長姐造福後人」、「希望自己有一天也有能力回饋政大跟商學院」、「3000萬美金！天啊」、「我這輩子能不能賺到台幣3千萬都是未知數」、「3000萬都可以蓋棟飯店等級的宿舍了吧，真羨慕」、「3000萬台幣就很厲害了，居然還是美金，太強了」。

