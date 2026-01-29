政大校友捐10億 助建學生宿舍

政治大學繼2023年獲校友捐贈高達新台幣3億元的款項，近日再度傳出校友慷慨解囊的喜訊，兩名商學院校友低調捐出美金3000萬元（約新台幣近10億元），指定用於指南校區「新建宿舍工程」，創下政大近年單筆捐款最高紀錄。不僅如此，其中一名校友的胞弟雖非政大畢業，仍受兄長義舉感動，主動響應再捐新台幣500萬元，3人攜手以實際行動，盼為學校減輕建設壓力。

政大表示，善款將用於學生新宿舍建設，大幅減輕學校自償性貸款的利息與本金壓力，學校也能提供更具競爭力、更親民的宿舍定價，減輕學生在學期間的居住負擔。

政大特別分享，在獲知兄長感念母校栽培的宏願後，學長的胞弟認同「教育是最長遠的投資」，也響應捐贈500萬元。兄弟兩人行事低調、不願具名，展現企業家回饋社會、深耕教育的堅定信念。

政大提到，這份捐贈背後也記錄了一段跨越數十載的深厚情誼。學長憶及求學期間，受到同窗友人陪伴鼓勵，二人相互扶持，形塑他面對世界的視野與價值觀。因此，在能力所及之時，選擇以實際行動回饋母校、支持學生，是一份自然且篤定的心意。學長藉由興建年輕生命棲居群聚的宿舍，寄盼學生於此尋得人生益友，同時也鐫記自己與好友偕行奮鬥的美好友誼。

在獲得這筆捐款前，政大新聞系畢業校友魏明光，後來在美國經營中餐館和房地產有成。他在2023分期捐贈畢生積蓄1000萬美金、約合台幣3.2億給母校政大，不僅希望設立優秀學生獎學金，協助學生國內外實習、就業、競賽或從事志工，更特別盼能保留固定額度給傳播學院學生，並優先獎勵清寒學子。為此政大也特別成立「政大魏明光卓越發展基金會」，妥善運用捐款。