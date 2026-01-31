政大生遭丟包輾斃「駕駛驚險躲過」畫面曝光！同學揭「生前對話」疑：他沒喝醉

未輾過溫男的其他行徑駕駛公開行車記錄器畫面。圖／翻攝自Threads

新北市中和區台64線快速道路25日凌晨發生一起駭人死亡車禍，擁有政治大學雙學位學歷的25歲溫姓男子凌晨搭乘多元計程車返家途中，因與46歲司機發生口角衝突，結果被丟包在快速道路上，又疑似不勝酒力而倒臥內側車道，結果接連遭4輛車輾過，當場頭顱破裂、四肢變形身亡。檢警調查後也認為案情疑點重重，已將全案升格為重大刑案偵辦。

台64死亡車事發始末

根據警方調查，溫男25日凌晨2時07分透過手機叫車APP在台北市文山區興隆路二段，搭乘由林姓男子駕駛的多元計程車，返回位於新北市板橋區長江路與民生路口一帶的住處。根據行車紀錄器音檔，溫男上車後的前10分鐘都未與司機交談，但車內突然傳出「扣、扣」等疑似踢踹前座椅背、車門的聲響，林姓司機說出「先生請不要踢我椅背跟車門」、「你可以躺下，但不要踹」等語都制止未果，最後在行經台64線中和路段時停靠路邊，要求溫男下車。

林姓司機丟包溫男後，似乎又擔心對方發生意外，最後打了110向警方報案；只是警消到場時，溫男已遭多次輾壓，頭顱破裂、腦漿外溢，全身多處骨折，肢體嚴重變形身亡。警方指出，溫男下車後不久就倒臥在台64線內側車道上，期間先後遭39歲陳姓男子、26歲邱姓男子、54歲簡姓男子及45歲魏姓男子駕駛的車輛輾過，後續將林姓司機及4名駕駛依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

林姓司機、陳男及邱男訊後以5萬元交保；簡男與魏男因涉及肇事逃逸，經檢方複訊後，諭令各以1萬元交保。針對林姓司機於快速道路違規停車、要求乘客下車的行為，警方也將依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款及第38條第2項規定，另案開罰。

溫男被4輛轎車輾過慘死。圖／翻攝自記者爆料網

送友人回家還自己叫車…同學質疑「不是喝醉才出事」！

不過，溫男大學同學在取得家屬同意後於30日出面受訪指出，溫男當晚是先將一名醉酒的女性友人安全送返住處後才自行叫車準備返家，而且他也在當天凌晨1時5分透過IG限時動態看到溫男外出時，傳訊詢問對方是否喝醉，溫男則在1時19分回覆「沒有」，認為溫男若醉到無法自理，不可能送人回家才再自行搭車返家，顯見溫男當時仍具備基本判斷與行動能力。

針對司機事後聲稱「與酒醉的溫男發生口角才趕人下車」的說法，溫男同學則質疑表示，若一個人醉到無法言語或意識不清，實際上很難與司機發生爭執：「我比較傾向認為，那可能是他在求救，或當下已經失去意識、身體無法自主控制，才會不小心撞到椅背。」

溫男同學回憶，溫男為人溫和、不喜歡和他人起衝突，在師生之間的評價頗高，因此事發後親友與同學都難以相信司機所稱的「酒後鬧事才丟包」的主張。溫男驟逝後，不僅是親友悲痛不已，許多曾與他相識、甚至只有過數面之緣的朋友，也對這起死亡事件感到震驚與不捨。

從後照行車記錄器畫面也可見，溫男整個人不是在路邊，已是在內車道中間。圖／翻攝自Threads

最新車禍畫面曝光！網轟：根本殺人行為

事發當下的行車紀錄器畫面也在網上曝光，只見沒輾過溫男的車子行徑事發露點台64線期間，路上車流稀少，駕駛行駛途中突然發現前方路段左側有倒臥人影，為此緊急減速並向右線閃避，後來畫面中也可見前方路肩還有一輛閃著雙黃燈的車輛停下，疑似為先前涉案車輛之一。

對此，警方根據監視器畫面，找到事發期間行徑該路段的7輛行徑車主，其中第1、第2、第6及第7輛車子都有輾過溫男，另外3車則及時閃避，而改行車記錄器畫面則是第3車的車主，打雙黃燈臨停的則是第2車

影片曝光後頓時引起熱議，紛紛傻眼直呼司機將乘客丟包在內車道的舉動非但造成乘客生命危險，更會讓後車完全閃避不及：「怎麼看都像是被人故意丟到車道上讓別人去碾殺他的。那個Bolt司機根本故意的吧」、「眼力真的很好，那個在橋緣下面路燈光明顯不足」、「丟包司機真的心很不好，害死乘客也危害道路其他駕駛。駕駛被嚇到也會發生意外的」、「丟在內車道真的超X，時速80根本不可能閃 」、「先不說司機是丟他在內車道還是丟路肩他自己爬過去，把人丟在快速道路上根本是殺人行為，而且為什麼那麼多車輾到人都沒停下查看？ 」

司機稱有出國計畫 保釋金提高至20萬

檢警認為案情重大且疑點重重，目前已升格為重大刑案偵辦。不過，林姓司機在30日的偵查庭上表示已有出國計畫，經檢方審酌案情後，將其保釋金由原先金額提高至20萬元，林男後續也已繳納保釋金交保候傳；至於是否涉及「帶小孩出國」等行程，新北地檢署並未證實，僅強調是「斟酌案情後認為有必要性」才會提高保釋金。



