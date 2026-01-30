政大生遭Bolt司機台64線丟包遭輾亡 名導痛心發聲：這是謀殺

【緯來新聞網】新北市台64線快速道路日前發生一起死亡交通事件，一名25歲溫姓替代役男凌晨搭乘叫車平台Bolt多元計程車時，被司機留置在高架路段後遭後方車輛撞擊，最終因多重外傷不治身亡。警方與新北地檢署證實，涉案司機除過失致死外，另被認定涉及遺棄致死罪嫌。導演汪怡昕則公開發文批「這不是過失，是謀殺」。

25歲溫姓替代役男，被司機丟包台64線快速道路。（圖／翻攝畫面）

警方調查指出，事故發生於1月25日凌晨，溫姓役男搭乘多元計程車行經台64線時，遭林姓司機要求下車並留置於道路上。隨後，後方來車陸續發生撞擊，造成溫男當場死亡。警方初步將林姓司機及後方4名駕駛依涉過失致死罪嫌送辦。新北地檢署訊後，裁定林男以5萬元交保，其餘駕駛分別以1萬至5萬元交保。



此案引發社會高度關注，原因在於事故地點為快速道路高架路段，並非一般可供上下車的安全區域，乘客在被留置後短時間內即發生致命事故。案件也牽動叫車平台對司機管理責任、乘客安全保障與法律歸責等議題，成為近期公共運輸安全討論焦點。

汪怡昕發文。（圖／翻攝FB）

檢方於解剖鑑定後重新評估案情，認定林姓司機除涉過失致死外，另涉及遺棄致死情節，再度複訊後裁定加保15萬元，合計20萬元交保。案件後續仍持續偵辦中。



汪怡昕則透過社群發文公開表達關切：「林姓司機的車是否靠行車，是哪家車行還是計程車合作社？問就是不便說明細節，這種不清不楚的僱傭關係，想來平台連帶責任的逃避早已盤算好了。」



汪怡昕提到，別說職業架駛，連一般駕駛也不會把清醒的人丟包在快速道路上，何況是酒醉者。林姓司機「無法預見危險」、「非有意致乘客於危險中」，平台的這說法爛到無法忍受，直指「這不是過失，這就是謀殺」。



汪怡昕表示自己也有孩子，沒有辦法接受Bolt的回應「如果平台繼續是這個態度，那我希望這家公司的投資者血本無歸流落街頭，躲起來說屁話的管理者惡運纏身永遭報應」



Bolt回應表示，已配合警方與檢方調查，並啟動內部審查機制，後續將依調查結果檢討相關流程與規範。新北市警方與檢方則強調，將釐清所有責任歸屬，確保案件依法處理，並持續調查是否涉及其他刑責。

