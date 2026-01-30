政大男遭丟包被4車輾斃 摯友曝「生前對話」：他沒喝醉

記者柯美儀／台北報導

死亡車禍發生現場。（圖／翻攝畫面）

政大畢業擁有雙學士學位的25歲溫姓男子，25日凌晨透過Bolt平台搭乘多元計程車，卻被林姓駕駛丟包在台64線快速道路，隨後遭4車輾過爆頭身亡。溫男大學同學今（30）日受訪時透露，自己是溫男大學最要好的朋友之一，並說明事發當天的細節，「從我的立場，我很確定他沒有喝醉」。

溫男同學說明，事發當天他在IG限時動態看到溫男跟一位朋友外出，凌晨1時5分時，他發訊息問溫男「你喝醉了嗎？」溫男在1時19分回覆「沒有」，可見溫男1時19分以前是清醒的。

溫男同學表示，當天和溫男同行的女性朋友喝醉，因此溫男先送對方回家，再準備回板橋的住處，從這個行為來看，如果溫男不清醒，很難先把一位醉酒的朋友安全送回家，再做出回自己住處的判斷。且時間上來說，溫男從1時19分到發生事故這段時間，要醉到完全喪失意識，應該不太可能，「相信溫男也許有小酌兩杯，但應不致於到喪失行為能力或自主意識的狀況」。

溫男同學指出，事件起先都是司機單方面說詞，稱是溫男喝醉與司機口角，而後續已有更多證據指出雙方並無口角爭執，「如果一個人已經醉到無法講話，也很難再有爭執行為。我比較傾向認為，那可能是他在求救，或當下已經失去意識，身體無法自主控制。」

溫男同學說，溫男在同學眼中是一個很溫和、不愛與人衝突的人，無論是老師、家人或朋友，大家對他的評價都一致，認為他善良、體貼，沒想到竟會發生意外。

