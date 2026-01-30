政大男遭丟包輾斃「叫車平台無責」？交通部：需負管理責任 最重撤照

政大男遭多元計程車運將丟包車道，慘遭4車輾斃。 圖：翻攝畫面（資料照）

[Newtalk新聞] 新北市台64線快速道路西向25日凌晨發生死亡車禍。一名政大畢業的替代役男，酒後透過Bolt叫車平台派遣的多元計程車返家，途中遭丟包在台64線快速道路被4車輾斃身亡。對此，交通部指出，這起事件與平台合作的計程車車隊，需負駕駛管理責任，最重將會被撤照；計程車駕駛不得任意拒載，最高會有1200元罰款。

25日清晨，一名政大畢業的替代役男，酒後透過Bolt叫車平台派遣的多元計程車返家，途中遭丟包在台64線快速道路被4車輾斃身亡，掀起軒然大波，由於叫車平台未納入運輸業管理，被質疑為制度漏洞。

廣告 廣告

對此，交通部回應，叫車平台的責任須視其與車隊的合作關係與契約內容而定。若平台僅提供資訊派遣服務，並未實際從事運輸行為，將其直接納入運輸業管理，形同把運輸責任加諸於單純提供資訊服務者，未必周延。

不過交通部也指出，若車隊將駕駛訓練、品質管理或人事管理等實質管理事項委託給叫車平台，契約關係即相當明確，平台責任「跑不掉」，須負連帶責任。實務上，確實已有部分小型車隊將人事與管理業務委由叫車平台處理，相關責任須依個案合約釐清。

另外，計程車車隊在申請營業時，須提出包含派遣系統、營業方式、服務品質維護、駕駛訓練、消費爭議處理等內容的營業計畫書，公路主管機關得依核定內容對車隊及其採用的平台系統進行營運監督，並定期辦理評鑑。若計程車業者或車隊違反規定，可處3萬元以上、9萬元以下罰鍰，並得依情節要求限期改善、停止受委託業務，甚至廢止營業執照。

至於本案司機將酒醉旅客丟包於快速道路的行為，交通部強調「並不妥當」。依《道路交通管理處罰條例》第38條規定，計程車駕駛人不得任意拒載，除非乘客有滋事、攻擊或嚴重影響行車安全的行為，否則原則上不可拒載，違者可處600元以上、1200元以下罰鍰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

2016霸王寒流重演？鄭明典揭「關鍵差異」：很不一樣

台64多元計程車丟包乘客致死！叫車平台Bolt敷衍了事 政大法學院師長發聲了