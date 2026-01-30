政大男遭丟包魂斷台64線！他轟「制度殺人」喊話交通部修法：打破平台免責金牌

新北市台64線快速道路1/25發生一起驚悚死亡車禍，25歲溫姓男子搭多元計程車返家，竟遭林姓司機當場丟包，之後接連被4台車輾過身亡。讀者提供



一名溫姓政大畢業生日前在台64線快速道路被Bolt叫車平台派遣的多元計程車丟包，慘遭4輛後方來車輾斃，Bolt昨發聲明「哀悼但不便說明」引發眾怒，今（30日）才強調「已將該司機停權」。對此，政大法學院副教授劉宏恩怒轟，Bolt才進軍台灣4個月就發生這麼大的事，有太多疑點需要說明追查，而大罷免志工「許達達」也發文直言，這起令人心痛的事件讓他聯想到1996年的彭婉如命案，根本就是「制度殺人」，喊話交通部必須硬起來修法，打破平台的免責金牌。

劉宏恩今在臉書發文指出，台64線快速道路上被林姓計程車司機丟包輾斃的政大畢業生是用Bolt叫的車，Bolt才進軍台灣市場4個月就發生這麼大的事，卻只發聲明表示「不便說明細節」，他質疑，林姓司機的車是否靠行車，是哪家車行還是計程車合作社，為何沒辦法去找到車行或合作社負責人出來說明？

劉宏恩直言，假設林姓司機是自己個人車行，可是個人車行必須具備多年良好駕駛記錄（無違規記點和乘客申訴記錄或獲選優良司機）才有資格申請，然而「依他這種不顧乘客危險的駕駛習性到底是怎麼申請到個人車行的？是哪個縣市政府交通局許可的？有這麼多好問題可以追、應該追，記者們一個都不去追嗎？」

劉宏恩強調，台64線是他常開的快速道路，實在難以想像它哪裡有地方可能下車，因為人下了車就根本等於只能在車道上，「你要告訴我林姓司機『無法預見危險』、『非有意致乘客於危險中』，孰人能信？」

對於這起不幸事件，大罷免志工「許達達」今也在臉書發文表示，他認為這根本稱不上是單純的交通事故，而是一場制度殺人。他談到，與法界朋友私下討論後，這不僅只是「過失致死」，把一個明顯失去穩定行動能力、毫無自救能力的人丟在快速道路，這在法律評價上，其實已經非常接近刑法第294條「違背義務遺棄罪」的邊緣。

許達達說，這起事件讓他想到1996年的彭婉如命案，那是臺灣社會集體創傷的起點，當年痛定思痛，修了《性侵害犯罪防治法》，整頓了計程車業，建立了駕駛人執業登記與前科篩選機制。但三十年過去，現在的風險已經變形了。他談到，以前大家怕的是「路邊隨手攔的小黃」，現在大家習慣用手機叫車，以為有GPS、有APP、有路徑分享就很安全，但台64案狠狠打臉了這個迷思，「這名年輕人搭的是合法的多元計程車，透過平台叫車，結果呢？依然是一條不歸路。」

許達達直言，這背後有一個很多政治人物不敢碰、或者根本看不懂的結構性爛瘡，那就是「平台」、「車隊」與「司機」之間的三角遊戲。依照現行法規（俗稱Uber條款），這些跨國平台為了在臺灣落地，必須跟在地的合法運輸業者合作，所以當消費者在APP上叫車，以為你在跟平台買服務，但法律上，載你的是可能你連聽都沒聽過的車隊司機。

許達達質疑，一旦出事的時候，平台雙手一攤說自己只是「資訊媒合」，車隊兩手一攤說司機是「靠行承攬」，最後所有的法律責任、賠償壓力，#部壓在最末端那個可能情緒已經失控的司機，以及那個已經死掉的乘客身上，「這就是為什麼我說這是制度殺人，我們的法規創造了一個完美的卸責迴圈，讓賺最多錢的平台，負最少的責任。」

許達達接著說，他也要幫司機說句公道話，現在的平台演算法極其殘酷，消費者一個負評可能就導致司機被停權、斷炊。在這種高壓下，司機要把一個發酒瘋的乘客載到派出所，那是耗時耗力還沒錢拿的苦差事，「如果制度不給誘因，不把這種「額外服務」計入獎勵，或者由平台承擔部分風險，我們憑什麼要求每個月賺沒多少錢的司機都要當活菩薩？」

許達達提出3項建議，第一，交通部必須硬起來修法，把「高風險乘客處置」寫進汽車運輸業管理規則。明訂在乘客酒醉或意識不清時，司機「只能」將其載往警局或醫療院所，且由此產生的額外費用與工時，「必須」由平台買單或由乘客承擔，不能讓司機自行吸收。

第二，打破平台的免責金牌。既然平台透過演算法控制了司機的派單與收入，就必須承擔連帶的管理責任。不要再讓那些跨國財團躲在「資訊服務業」的招牌後面，賺著臺灣人的錢，卻連最基本的安全網都不願意補。

第三，也是最重要的一點，把「夜歸安全」當成國家級的公共政策。從警政APP的定位，到路邊超商的合作，再到車內的錄影錄音規範，這些不該是散落在各個部會的碎片，而該是一張完整的網。

他強調，彭婉如當年沒能回家的遺憾，催生了婦女保護的黃金十年，如今台64線上這條年輕生命的逝去，能不能換來下一個十年的乘車安全？這考驗的不只是民進黨政府的智慧，更是良心。

