政大男遭計程車司機丟包慘死 同學揭「出事前對話」：他沒喝醉

25歲溫姓男子搭乘多元計程車被林姓司機丟包台64線快速道路上，導致他躺在路上遭輾斃。（圖／翻攝畫面）

一名擁有政大雙學位畢業的25歲溫姓男子，在25日凌晨搭乘多元計程車返家途中，竟在新北市台64線快速道路被司機強行要求下車，隨後不幸遭到多輛車輾斃，引發社會震驚。對此，溫男的大學同學在取得家屬同意後於30日接受媒體訪問，澄清溫男當晚狀況，表示他在事發前仍保持清醒，並無醉態或鬧事情形。

根據同學說明，溫男當晚先陪同一位喝醉的女性友人，將對方安全送回住處後，才自己叫車準備返家。不料卻在途中被司機「丟包」於台64線快速道路，隨即被後方來車接連撞擊身亡。平台業者Bolt於29發表聲明，對事件表示哀痛與不捨，但以「不便說明細節」為由，未進一步解釋，引發社會質疑與批評。

溫男的大學同學表示，25日凌晨1時5分時，他曾透過Instagram動態看到溫男外出，便訊息詢問是否喝醉，溫男於1時19分回覆「沒有」，顯示當時仍清醒、具備基本判斷與行動能力。該同學表示，他若醉得無法自理，就不會先送朋友回家再搭車回自己住處。

針對司機最初聲稱與溫男因酒醉發生口角的說法，同學則質疑此一說法的真實性，「如果一個人已經醉到無法講話，也很難再有爭執行為。我比較傾向認為，那可能是他在求救，或當下已經失去意識，身體無法自主控制。」導致溫男撞到司機的椅背。

同學並回憶，溫男在大學時期為人溫和，不喜與人起衝突，師長與同儕皆對他評價極高，不相信溫男如司機描述那樣的狀況。事件發生後，無論是溫男的親友、昔日同學，甚至只是見過幾次面的朋友，皆對此意外深感悲痛。

