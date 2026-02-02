政大畢業替代役遭運將丟包台64線身亡！律師：恐構成殺人罪

替代役男因和司機起口角，被司機丟包在快速道路上，慘遭4車輾斃。（圖／翻攝畫面）

1名年僅25歲、畢業於政治大學的溫姓替代役男，於1月25日凌晨搭乘多元計程車，約11分鐘後在台64線快速道路被趕下車，隨後遭4車輾斃身亡。案件目前以遺棄致死罪偵辦，但有律師指出，若司機強行將溫男拖下車，有可能就是殺人罪了。

據《三立新聞網》報導，根據目前掌握的資訊，溫男當天凌晨2時7分透過手機叫車，自台北市文山區興隆路二段某處搭乘多元計程車離開。然而僅約11分鐘後，他卻出現在台64線快速道路上，隨後遭4輛行經車輛輾過，當場死亡。整起案件因涉及司機是否有遺棄甚至更嚴重的刑責問題，引發外界高度關注與議論。

檢警目前仍在調查釐清事實真相，案件暫以「遺棄致死罪」方向偵辦。對此，律師顏紘頤在臉書粉專發文指出，相關事實尚未完全明朗，究竟溫男如何下車、當時雙方互動為何，仍有待進一步調查。不過依照目前送辦的罪名來看，遺棄致死本身已屬重罪，依法可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，並非輕罪。

「但本案真的只會成立遺棄致死罪而已嗎？」顏紘頤分析，「如果是頂大生自己開門走下車，司機沒阻止就開車落跑，可能會是遺棄致死罪，但如果是司機把祂拖下車的，這案子恐怕就不只是遺棄致死罪，有可能是殺人罪了。」

顏紘頤進一步指出，在快速道路上將人從車內拖出並棄置不顧，導致其遭後方疾駛而來的車輛輾斃，其危險性與將人推落鐵軌致列車進站撞擊致死，情節上並沒有不同，「除非司機說他不知道快速道路會有車子經過，但這種說法一般人應該都不會相信吧！」

至於當晚雙方為何發生爭執，也成為調查焦點之一。林姓司機最初對外表示，溫男疑似酒醉，雙方發生口角，他才將對方趕下車。不過溫男友人隨後出面澄清，強調溫男當時並未飲酒，也不存在酒醉失態情形，質疑司機說法與事實不符。目前案件仍待檢警透過行車紀錄器、監視畫面與相關證詞逐一釐清。

