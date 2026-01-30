政大畢業男子遭丟包台64線被四車輾斃 教授紛發文悼念盼釐清真相

國立政治大學畢業的溫姓男子遭多元計程車司機丟包在台64線快速道路後被輾斃，叫車平台Bolt今天（30日）下午發出聲明指出，已立刻停止肇事駕駛在平台接單資格。另外，政大教授紛紛發文悼念溫姓男子優秀謙虛、充滿熱情，希望社會與媒體持續追蹤、釐清真相。

一名替代役男25日凌晨搭計程車時，疑與司機爆發口角，遭丟包在新北市台64線高架快速道路，倒臥車道 先後遭4車輾過，當場死亡。（翻攝畫面／中央社資料照）

25歲溫姓替代役男25日凌晨透過叫車平台Bolt搭多元計程車，遭林姓司機留在台64線快速道路高架路段，溫姓男子之後被後方四輛車輾斃，警方將林姓司機及輾斃溫姓男子的四名駕駛依涉過失致死罪送辦。

Bolt今天下午發出聲明指出，確認相關行程發生在Bolt平台，已立刻停止肇事駕駛在平台接單資格，相關處置待司法調查結果出爐。Bolt指出，事故相關人員及證據，已於事發第一時間由警方掌握與保全。作為平台，Bolt並未持有或掌控行車紀錄器影像，相關影像資料將由相關單位依法處理。基於對調查程序及所有相關當事人的尊重，現階段無法進一步對未釐清的事實細節發表評論。

據了解，林姓司機警詢時供稱溫姓男子當時要求下車，但根據行車記錄器，溫姓男子在車上12分鐘未出聲；家屬質疑溫姓男子是否可能被司機拖下車，檢警表示，將持續釐清疑點，案件偵辦中不便多說明。

政大傳播學院特聘教授林日璇透過社群網站臉書（Facebook）表示，在她眼中溫姓男子是最有熱情的新聞學系學生，永遠帶著笑容、對未來充滿想法，除在新聞系、企業管理學系修課，也在企業實習，學校大型活動常見溫姓男子身影，「我在他身上看到了認真的熱情，好期待他的未來開展」，接獲這消息令人心碎。

政大學務長蔡炎龍在臉書說，溫姓男子曾是政大北美青年訪問營核心幹部，前往參訪輝達、蘋果與Google等企業，率學員提出讓企業十分讚賞的深度問題，讓訪團收穫滿滿。溫姓男子常給教授與學校很多協助，卻謙虛自認沒做什麼，「他就是我們眼中的人才典範。」

蔡炎龍說，Bolt的合作司機在危險的快速道路、甚至是高架道路丟包乘客，「是這家車行許可的嗎？」他對溫姓男子的逝去感到悲傷與憤怒。

政大傳播學院副教授方念萱在臉書表示，溫姓男子曾是她課上學生，非常認真，得知消息當下震驚難受，「想到他再不能發聲，我們不知道車裡車外什麼狀況，讓人太難受」，希望媒體與社會持續追蹤，釐清真相。

（責任主編：莊儱宇）