政大發表 AI × 管理會計 ESG 解決方案 協助中小企業突 破永續管理瓶頸
國立政治大學李蔡彥校長(右四)、段錦泉教授(右五) 、吳安妮副主任(左一) 、譚丹琪主任(右一)與會貴賓合影。(圖片來源/國立政治大學)
國立政治大學企業永續管理研究中心於 12月5日舉辦「AI 驅動永續｜解鎖 ESG 的未 來價值創新發表會」，正式推出結合管理會計與 AI 分析的 ESG 解決方案。這套方法聚焦 中小企業在永續推動中最常遇到的兩大難題：供應鏈（範疇三）碳排資料難蒐集，以及永續投入效益缺乏量化工具。政大期望藉由本次發表，向產業界呈現更具可操作性的永續 管理方式。
本次活動邀集政府部會代表、查驗與會計專業機構、永續金融機構、大型製造業主管與 ESG實務工作者共同參與。包括台灣證券交易所林修銘董事長、金融監督管理委員會彭金隆主任委員、政大校長李蔡彥、環境部謝燕儒政務次長等多位貴賓在會中致詞，從永續政策、產業需求與管理工具等面向，回應企業在永續轉型上的實務需求。透過多場主題分享與對談，活動現場將從策略、管理流程、數據整合到 AI 的應用，探討中小企業如何更有效率地建構永續體質。
政大AI驅動永續-解鎖ESG的未來價值創新發表會 ，吸引近200位企業學員報名參加。（圖片來源/國立政治大學提供）
中小企業永續痛點明確：範疇三資料與永續價值量化工具不足
政大永續管理研究中心指出，中小企業在準備永續報告與回應供應鏈要求時，最常遇到的瓶頸包括碳排資料取得不易、缺乏可持續追蹤的資訊系統、以及 ESG 活動對營運影響難以量化。尤其是範疇三供應鏈碳排，由於牽涉大量上下游廠商，使企業在蒐集資料時面臨高度不確定性。
此外，永續投入與財務效益之間的關聯也經常被模糊化，導致管理階層難以評估永續行 動的實際成效。本次政大提出的解決方案，即是針對這些多年來反覆出現在產業訪談與 顧問輔導中的核心痛點所設計。
國立政治大學吳安妮副主任(左) 、譚丹琪主任(中)陳富煒會計師(右)出席講座。(圖片來源/國立政治大學提供)
以 iSVMS 架構為核心 四大 ESG 技術將於會中完整發表
本次亮相的 ESG 解決方案建構於吳安妮講座教授多年研究成果「整合性策略價值管理系 統（iSVMS）」之上。該系統強調策略、流程與數據的一致性，希望讓永續管理不再只是外 部揭露，而是進入企業日常營運的管理流程。
研究中心將在會中發表四項核心技術模組，包括：
1. ESG-SOR 分析：協助企業盤點核心業務與永續議題的連結，建立具差異化的永續 策略。
2. ESG 平衡計分卡（ESG-BSC）：重塑 ESG 績效架構，使指標與策略地圖更清晰一致。 3. 碳產品價值管理（C-PVM）：整合會計帳務與碳排資料，讓企業可以以產品為單位計算碳足跡與成本。
4. ESG 流程價值管理（ESG-PVM）：量化永續投入所創造的財務與非財務價值，使永續效益更容易被呈現與說明。
政大永續管理研究中心表示，這套架構希望提供中小企業可負擔、可執行、且與管理會 計相容的永續工具，協助企業在永續轉型初期便能建立系統化的資料與管理方法。
講座邀集政府部會代表、查驗與會計專業機構、永續金融機構、大型製造業主管與 ESG實務工作者共同參與。(圖片來源/國立政治大學提供)
政大攜手產業打造 ESG 生態圈 會中揭示最新合作布局
除了技術發表，本次活動亦介紹研究中心與產業界的合作布局。說明與查驗機構、四大 會計師事務所、 IT 資料公司與永續金融單位的合作方式，並公布 ESG 生態圈的初步架 構。
這項合作將涵蓋策略診斷、資料整合、查驗流程、國際認證與永續金融等面向，讓企業在導入永續制度時不需逐一對接多個單位，而能透過整合式服務逐步建構永續管理能 量。政大也介紹後續的免費輔導名額規劃，預計擴大支援範圍至 200 家企業。
完整議程聚焦「工具如何落地」 多位實務代表將出席分享
發表會規劃多場次議程，主題演講將聚焦「可詮釋AI強化企業的作業價值管理 (AVM) 」， 介紹AI 如何協助管理者處理大量營運數據，提升永續管理效率。
在後續座談中，來自企業端、查驗單位與學界的代表將針對 ESG 策略落地、跨部門協作、碳資料蒐集流程、產品碳足跡計算與永續績效追蹤等議題展開討論；電子大廠亦將分享其推動「數位永續」的實務案例，說明全流程 ESG管理如何以系統方式完成。
研究中心強調，本次議程的安排以「實際導入」為核心，將從方法、工具與組織推動三個 面向切入，希望協助中小企業在永續管理初期更快找到可執行的路徑。
開放報名 盼成為中小企業永續轉型的重要參考
政大永續管理研究中心表示，本次發表會希望讓中小企業在面對 ESG 與供應鏈要求時， 能看到一套具操作性、能與管理制度整合的永續方法。現場提供企業諮詢與後續輔導資訊。將協助中小企業經營者、永續推動人員與財務管理主管參加，一同掌握 AI 與管理會計在 ESG 領域的最新應用，為企業建立更完整的永續管理 基礎。
