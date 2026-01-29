政大神祕校友霸氣捐9.4億！指定山下「新建學生宿舍」 學生全驚歪：超扯

政大2名商學院校友豪捐3000萬美元，供校方新建學生宿舍用。（本刊資料照）

國立政治大學2名不具名校友，私下捐贈3000萬美元協助學校指南校區「新建宿舍工程」；另外還有1名學長的胞弟，雖然非政大校友，但受到哥哥義舉感動，也豪氣捐贈新台幣500萬元，校方對此相當感念。

這名校友僅知為商學院畢業，低調捐款3000萬美元（約9.4億台幣）成為政大近年最大筆捐款，政大祕書處表示，本次捐贈的初衷，深植於學長對教育資源公共化的遠見。將善款用於學生新宿舍建設，大幅減輕學校自償性貸款的利息與本金壓力，而學校也能提供更具競爭力、更親民的宿舍定價，減輕學生在學期間的居住負擔。進一步而言，若新宿舍定價對校外租屋市場產生良性影響，也可間接改善需於校外租房學生的居住條件，擴大全體學生的福祉。

商學院校友 低調回饋學校

除這兩名神祕校友外，其中一位學長的胞弟也認同「教育是最長遠的投資」，響應捐贈新台幣500萬元。兄弟兩人行事低調、不願具名，展現了企業家回饋社會、深耕教育的堅定信念。

政大強調，這份捐贈背後也記錄了一段跨越數十載的深厚情誼。學長憶及求學期間，受到同窗友人陪伴鼓勵，二人相互扶持與彼此成全，形塑了他面對世界的視野與價值觀。在能力所及之時，選擇以實際行動回饋母校、支持學生，是一份自然且篤定的心意。學長藉由興建年輕生命棲居群聚的宿舍，寄盼學生於此尋得人生益友，同時也鐫記了自己與好友偕行奮鬥的美好友誼。

政大說，校方感念這份不張揚的厚愛，這不僅是硬體設施的建設，更是一場關於感恩與傳承的無聲身教。這份情感源自於兄弟之情與朋友之誼，正如人間四月天的風景。未來，新建的學生宿舍，將承載著學長傳承與無私的關愛，成為政大學子在追尋夢想路上，最堅實、最溫暖的後盾。

校友捐款用在山上「監獄風」宿舍？ 引政大生討論

政治大學先前來因為山上的自強宿舍過於老舊，被調侃是走「監獄風」引發討論，因此校友豪捐新聞一齣引發許多政大學生關注，直呼超扯，並好奇是否有機會讓自強宿舍功成身退。不過由於這次校友捐款指定用於山下指南校區新宿舍，自強宿舍預料仍會依照傳統，由大一新生入住。

