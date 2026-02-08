不少人事業成功後，會捐款回饋母校！去年12月，政大收到兩位商學院校友，低調捐贈美金3千萬，相當於9.4億新台幣。但卻指定，用在新建宿舍工程，這消息讓不少學弟妹驚呼，還有人開玩笑說，是不是以前住宿舍留下不好經驗？校方很感謝，說這筆捐款幫助很大，未來宿舍收費預估，還能因此降低20%。

政大新宿舍耗資２５億，神秘校友匿名捐逾９億，政大指南新宿舍，正興建當中，耗資約25億打造，不少學生好期待，現在甚至出現神秘校友，匿名捐贈三千萬美金，相當新台幣9.4億元，指定用在新宿舍工程。



政大學生：「有聽說這件事，但不知道是哪個系的校友，但真的很厲害，可以捐這麼多。」

政大學生：「我覺得很好，學長可能以前住宿舍有不好的經驗，所以這次捐錢回饋學校。」

廣告 廣告

政大神祕校友霸氣捐9.4億！ 指定「新建學生宿舍」





神秘校友來自商學院，政大近年最大筆捐贈，校內掀起討論，根據了解，捐款是來自兩位商學院的校友，其中一位的弟弟，雖然不是政大畢業，也加碼捐贈新臺幣500萬元，成為政大近年來最大一筆捐贈。

校方：「這兩位校友在去年的12月底捐贈了我們這一筆捐贈款，這也是近年來政大所收到最大筆的捐贈款。 這兩位校友期待能夠協助政大來興建指南校區的新建宿舍工程。」

新宿舍擁多功能空間，捐款減輕經濟壓力！新宿舍不只提供住宿，還有多功能講座空間、華麗的食堂以及學習交誼廳。如今大幅減輕校方自償性貸款的利息與本金壓力，未來宿舍住宿費，也因此能降低20%。

政大神祕校友霸氣捐9.4億！ 指定「新建學生宿舍」

校方：「宿舍的建築是一個自償性的建築，所以在興建的過程之中有很多的資金的壓力，包括本金、包括利息。非常感謝三位捐贈人的愛心。我們初步估計,學生未來的宿舍費用會跟我們原先還沒有收到的捐款相比,大概可以降低到20%。」

匿名校友回饋母校，慷慨解囊引發熱議，打造新宿舍，讓學生有安心的學習環境，慷慨的神秘校友，更引起大家猜測討論。

原文出處：政大神祕校友霸氣捐9.4億！ 指定「新建學生宿舍」

更多民視新聞報導

政大美食-1! 大馬風味餐廳熄燈 政大人:不想開學了

設局詐騙濫用民眾善心? 群組現"馬太鞍百萬捐款假收據"

最新／小黃台64丟包頂大役男害輾斃 司機遭限制出境+電子監控

