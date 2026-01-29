生活中心／林詠琪 陳泊翰 陳堯棋 鄭國陽 台北報導

不少人事業成功後，會捐款回饋母校！去年12月，政大收到兩位商學院校友，低調捐贈美金3千萬，相當於9.4億新台幣。但卻指定用在新建宿舍工程，這消息讓不少學弟妹驚呼，還以人開玩笑說，是不是以前住宿舍留下不好經驗？校方很感謝，說這筆捐款幫助很大，未來宿舍收費預估還能因此降低20%。

民視記者陳堯棋：「政大指南校區新建宿舍，第二期工程去年二月正式動工，未來將興建四棟10層樓的宿舍，提供1800個床位給學生使用。」政大指南新宿舍，正興建當中，耗資約25億打造，不少學生好期待，現在還出現神秘校友，匿名捐贈三千萬美金，相當新台幣9.4億元，指定用在新宿舍工程。

廣告 廣告

政大神祕校友霸氣捐9.4億！ 指定「新建學生宿舍」工程

政大神祕校友捐9.4億，指定"新建學生宿舍"。（圖／民視新聞）

政大學生：「我覺得他(校友)蠻慷慨的，因為他不是匿名嘛，所以我是覺得他整個行為，都還蠻不錯的，而且我也賺不到這麼多錢啊。」政大學生：「好厲害，我覺得他們是很...對於宿舍應該有很深的怨念，所以才指定捐宿舍這樣。」校內掀起討論，甚至有人猜測校友可能有不好的住宿經驗，根據了解，捐款是來自兩位商學院的校友，其中一位的弟弟，雖然不是政大畢業，也加碼捐贈新臺幣500萬元，成為政大近年來最大一筆捐贈。

政大神祕校友霸氣捐9.4億！ 指定「新建學生宿舍」工程

政大神祕校友捐9.4億，指定"新建學生宿舍"。（圖／民視新聞）

政大主秘曾守正：「這兩位校友他在去年讀12月底，捐贈了我們這筆捐贈款，這也是近年來，政大所收到最大筆的捐贈款，照顧更多的學弟妹，他們認為教育就是最長遠的投資。」新宿舍不只提供住宿，還有多功能講座空間、華麗的食堂以及學習交誼廳。如今大幅減輕校方自償性貸款的利息與本金壓力，未來宿舍住宿費，也因此能降低20%。政大主秘曾守正：「不只是學生在價格上，宿舍的價格上，可以降低他的壓力之外，同時我們也希望可以，帶動附近的宿舍，民間的宿舍可以有更好的品質，提供給我們的同學。」打造新宿舍，讓學生有安心的學習環境，慷慨的神秘校友，更引起大家猜測討論。

原文出處：政大神祕校友霸氣捐9.4億！ 指定「新建學生宿舍」工程

更多民視新聞報導

到觀光工廠被顏料喚醒童年 混血妞讚：比出國還好玩

不用賣房也能拿錢？律師曝這樣退休「超划算」

台灣診所為何只收現拒刷卡？醫親揭「2關鍵」

