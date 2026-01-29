政大神秘校友捐3000萬美金！指定供「新建宿舍工程」 網驚：校友好偉大

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國立政治大學秘書處近日透露，兩名商學院校友日前低調捐贈三千萬美金指定用於母校指南校區「新建宿舍工程」，加上其中一名校友的弟弟也主動響應捐贈新臺幣五百萬，展現對政大的深厚情誼與愛護。消息一出，迅速引起熱議，許多人驚呼捐款金額太驚人，直喊羨慕政大學生。

政大秘書處日前公告，兩名商學院校友低調捐贈三千萬美金，指定用於母校指南校區「新建宿舍工程」，是近年來最大規模的單筆捐款。不僅如此，其中一名學長的胞弟受到哥哥義舉感動，雖非本校校友的他，主動響應捐贈新臺幣五百萬元，三人齊心展現對政大的深厚情誼及愛護，期能減輕學校建設壓力，實質回饋到每一位遠道而來求學的學弟妹身上。

政大秘書處指出，本次捐贈初衷深植於學長對教育資源公共化的遠見，將善款用於學生新宿舍建設，大幅減輕學校自償性貸款的利息與本金壓力，而學校也能提供更具競爭力、更親民的宿舍定價，減輕學生在學期間的居住負擔。進一步而言，若新宿舍定價對校外租屋市場產生良性影響，亦可間接改善需於校外租房學生的居住條件，擴大全體學生的福祉。

網友聽聞也紛紛留言，「太扯 發瘋欸 要不要回去讀碩士了」、「指定新建宿舍工程，看來就學期間對於宿舍是有一定怨言的」、「我這輩子能不能賺到台幣三千萬都是未知數哇靠」、「太強了，當年打開政大宿舍大門想說我是做了什麼得住監獄⋯⋯」、「他可以參加10次慈善撲克王大賽」、「三千萬都可以蓋棟飯店等級的宿舍了吧，真羨慕」、「學長姐有點猛」、「三千萬台幣就很驚人了，幣別還是美金~(讚歎讚歎讚歎)，好奇政大宿舍是多~恐怖？」、「3000萬⋯美元？？？這位校友好偉大」。

