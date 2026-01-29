政大神秘校友豪捐9.4億！指定蓋宿舍 校方曝：2人畢業於商學院

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

不少人士在事業成功後，會捐款回饋母校。近日政治大學表示，有2名商學院校友低調捐贈美金3000萬（約9.4億新台幣），指定用於政大「新建宿舍工程」，是近年來最大規模的單筆捐款。

政治大學表示，有2名商學院校友低調捐贈美金3000萬（約9.4億新台幣），指定用於「新建宿舍工程」（圖／政大提供）

政大校方表示，本次捐贈的初衷，深植於學長對教育資源公共化的遠見，將善款用於學生新宿舍建設，大幅減輕學校自償性貸款的利息與本金壓力，而學校也能提供更具競爭力、更親民的宿舍定價，減輕學生在學期間的居住負擔；進一步而言，若新宿舍定價對校外租屋市場產生良性影響，亦可間接改善需於校外租房學生的居住條件，擴大全體學生的福祉。

「這份捐贈背後也記錄了一段跨越數十載的深厚情誼。」校方透露，學長憶及求學期間，受到同窗友人陪伴鼓勵，2人相互扶持與彼此成全，形塑了他面對世界的視野與價值觀，在能力所及之時，選擇以實際行動回饋母校、支持學生，是一份自然且篤定的心意。





