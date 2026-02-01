政大美食-1! 大馬風味餐廳熄燈 政大人:不想開學了

財經中心／陳妍霖 胡崇恩 劉毓琦 台北報導

不少校園美食主打物美價廉，吸引不少學生喜愛，像是政大就有一家30年的大馬風味餐廳，因為高CP值、獨特風味享有名氣，不過這家店老闆，因為開業久了、加上缺工請不到人，宣布關店，消息一出，讓不少''政大人''好惋惜，直呼不想開學了。

無論是脆皮雞腿飯，還是冰醉雞腿飯，油油亮亮，光看畫面有夠美味，連政大學生都拍美食開箱影片，以高CP值、特殊大馬異國風味的餐廳，是政大附近的知名美食，可惜，再也沒機會吃到了！因為位在政大校園附近的老字號知名大馬風味餐廳，因為開業30年，加上又找不到人，老闆萌生退意，宣布要關店。

拉下鐵門，店家不接受採訪，僅低調透露，因為缺工、找不到人，所以才決定熄燈，消息一出，讓政大學生及校友超震驚。





有政大校友說，「很久以前有吃過一次」；還有校友說，「就是學生100塊左右可以吃到一個套餐這樣子，算是相對便宜，突然這樣關了，就有點可惜，吃不到之前那個味道」；還有政大校友直呼，「有看到社團有在講，滿可惜的，因為之後吃的東西選項就少一樣了」。





政大校友會的臉書社團，PO出一張張美食照片，分享道別文說，曾在餐桌上聊過的夢想、熬過的期末考、撐過低潮，隨著關店只能封存在記憶深處。''木柵社團''臉書也PO文，不少網友直呼，「政大能吃的餐廳都和青春一起凋零了」、「大學的回憶...再見了」、「又一家老店關了」、「不想開學了」。





在地店家則說，「我們也會覺得說，就有點難過，我覺得就是請不到人啊，像我們就是都自己做，所以目前短時間之內，沒有遇到這樣的問題」。

校園周邊的美食物美價廉，在食材、人事成本不斷上漲之下，無法再撐下去，留給政大人滿滿惋惜與回憶。

