政大自強七舍被笑監獄風！校友匿名「豪捐近10億蓋宿舍」神秘背景曝

不少畢業校友在事業有成後，選擇以實際行動回饋母校。國立政治大學27日發布公告指出，兩名商學院校友近日低調捐出3000萬美元（約新台幣9.4億元），指定投入指南校區「學生新建宿舍工程」，成為政大近年來金額最高的單筆捐款，消息曝光後引發關注。

低調善舉刷新紀錄 指定投入學生宿舍工程

政大秘書處說明，這筆捐款由兩名商學院校友共同捐出，款項全數用於指南校區新宿舍建設。不僅如此，其中一名學長的胞弟在得知兄長心意後深受感動，儘管並非政大校友，仍主動加碼捐贈新台幣500萬元，三人攜手展現對政大的深厚情感，希望能實質減輕校方建設壓力，回饋給來自各地求學的學弟妹，成為飲水思源、造福後進的動人典範。

減輕學校財務壓力 盼打造更親民宿舍價格

校方指出，捐贈初衷源自學長對「教育資源公共化」的長遠思考。透過將善款投入學生宿舍工程，不僅可大幅降低學校自償性貸款的利息與本金負擔，也讓校方在訂定宿舍費用時保有更大彈性，進而降低學生在學期間的居住壓力。若新宿舍定價能對周邊租屋市場產生正向影響，也有助於改善校外租屋學生的整體居住條件，擴大受益層面。

兄弟齊心回饋教育 「教育是最長遠的投資」

值得一提的是，學長的胞弟在得知兄長感念母校栽培後，認同「教育是最值得投入的長期投資」，因此主動響應捐款500萬元。兄弟兩人行事作風低調、不願具名，卻以實際行動展現企業家回饋社會、深耕教育的堅定信念。

捐款背景跨越數十年的同窗情誼

這筆捐贈背後，也承載一段歷經數十載的深厚友情。學長回憶求學時期，曾在同窗好友的陪伴與鼓勵下成長，彼此扶持、相互成全，形塑了他面對世界的價值觀。當能力許可時，選擇回饋母校、支持學生發展，對他而言是自然且篤定的決定。藉由宿舍的興建，他也寄望學生能在此結識一生的摯友，延續當年並肩奮鬥的美好情誼。

校方感念不張揚厚愛 傳承感恩與關懷

政大表示，這份捐贈不僅是硬體建設的推進，更是一場關於感恩與傳承的無聲身教。這份情感源自兄弟之情與朋友之誼，未來新建的學生宿舍，將承載學長無私的關懷與期盼，成為政大學子追夢路上最溫暖、最堅實的後盾。

網友讚嘆金額驚人

也有不少網友對學長的善舉表達敬佩，「感謝偉大的學長姐造福後人」、「希望有一天我也能回饋政大」、「3000萬美金太誇張了」、「我這輩子能不能賺到台幣3000萬都很難」、「這金額都可以蓋飯店等級宿舍了」、「3000萬台幣就很猛，還是美金，真的強」。





宿舍環境曾惹議 家長、學生曬照掀討論

事實上，政大宿舍環境過去曾多次引發爭議。先前就有一名家長在 Threads 發文，表示陪同女兒參觀宿舍時，打開房門竟看到設備老舊、鏽蝕嚴重，甚至有蟲害問題，直言難以想像這是國內頂尖大學的學生宿舍。貼文中指出，牆面漏水發霉、鐵製收納櫃損壞鏽蝕，認為宿舍至少應具備「可正常使用」的基本條件。因此部分網友聯想到過去政大宿舍環境爭議，留言調侃：「委婉點出宿舍多老舊，與其等校方不如自己來」、「用破舊宿舍逼出學生潛力，再氣到回饋學校」、「指定新建宿舍，看來當年真的住得很有感」。





