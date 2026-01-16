政大與鳳凰城簽署獨家實習合作 選送學生赴美實習

政大與鳳凰城市政府簽署實習合作意向書，由政大李蔡彥校長(左)與鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）代表簽署。(政大提供)

國立政治大學與美國亞利桑那州鳳凰城市政府簽署實習合作意向書（Letter of Intent on Internship Cooperation Program, LOI），成為臺灣第一所與該鳳凰城市政府建立實習合作關係的大學。此次合作聚焦跨國實習與人才交流，銜接高等教育與市政實務，未來將為政大學生提供參與美國城市公共事務的學習機會，拓展國際城市治理與公共服務相關領域的實作經驗。

此次合作以「國際實習計畫」為主軸，雙方將共同探索建立制度化的實習平臺，為政大學生開拓前往鳳凰城及其合作機構實習的機會，政大將推薦具備語言能力與專業背景的學生參與，鳳凰城市政府則協助媒合市府部門及在地合作單位，並提供實習期間必要的指導與支持，協助學生在實際城市治理與產業環境中累積國際經驗。

政大校長李蔡彥指出，透過國際實習與交流計畫，為學生打造具深度與價值的學習體驗，此計畫強調雙向交流，期盼藉此建立穩固且長久的夥伴關係，將合作精神落實於人才培育與共同發展，持續開創更多合作可能。

鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）致詞時表示，鳳凰城市政府期待與臺灣高等教育機構深化合作，傾聽學生對城市發展與產業布局的多元觀點，並共同思考如何向中小企業展現鳳凰城的發展潛力與投資機會。