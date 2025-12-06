政大辦理國際研討會暨工作坊 探討課後實驗教育多元可能

際研討會吸引教育工作者及大眾共襄盛舉。（實驗教育推動中心提供）

記者王誌成／台北報導

國立政治大學台灣實驗教育推動中心舉辦之「實驗教育國際研討會暨工作坊：學校在框外 協助ＡＩ世代生命發展的多元方法」將於十三日至十六日在政大研究大樓及石門老梅辦理。共同探討實驗教育如何因應ＡＩ世代挑戰，為學生的生命發展提供多元支持。

實驗教育推動中心六日表示，此次國際研討會暨工作坊將焦點由日間正規課程轉向課後時間，期望透過看見現有之另類或實驗教育如何回應孩子課後陪伴與學習需求，既提供體制教育拆解教育框架的不同可能，也開創在學校與非學校型態以外之另類參與實驗教育路徑。

為強化理論與實務的結合，今年亦首度將國際研討會及工作坊合併辦理，工作坊將於十六日移地至北海岸老梅社區，參訪在地非營利組織「iPOWER 培力學社」。此參訪將彰顯課後實驗教育的多元彈性與巨大潛能，有效回應如：高風險兒少支持、地方創生與社區再造等多項社會議題。