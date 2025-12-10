政大金融「金英講座」登場! 黃天牧：金融業需要悲天憫人

前金管會主委黃天牧。資料照



國立政治大學金融學系、政大金融系系友會與凱基投信共同舉辦的「金英講座」，於 12 月 9 日舉行「資產管理新趨勢論壇」。本次論壇邀集台灣金融監理與投信業多位重量級校友返校分享，包括中央存保董事長、前金管會主委黃天牧，以及多家投信公司的董事長與高階主管，從 ETF 市場變化、金融監理觀察到青年投資思維，提供學生直接接觸產業脈動的機會。

論壇講者包括凱基投信董事長丁紹曾、富邦投信董事長黃昭棠、凱基投信投資長歐陽渭棠與國泰投信發言人鄭立誠。四位講者皆為政大校友，也是推動台灣資產管理市場的重要代表，展現政大金融在產業中的深厚影響力。

黃天牧：金融業需要悲天憫人、行穩致遠、不忘初衷

黃天牧以「凡是過往，皆為序章」為題發表演講，從台灣 ETF 市場快速成長談起。他指出，台灣有超過1500萬名的ETF受益人，代表資產管理業已連結社會各階層，為台灣各階層民眾提供理財服務，達到普惠金融目標。黃天牧也提醒學生與年輕從業者保持「悲天憫人」的胸懷，理解金融業的任務，不僅是提供投資標的，更是協助大眾提升財務韌性。

他分享過去在金融體系服務的五點重要體悟：「悲天憫人」、「行穩致遠」、「憂患意識」、「逆境為師」、「不忘初衷」。他強調金融監理的核心，在於為「尚未發生的風險」做準備。他也提醒學生，想在金融業脫穎而出，除了專業知識，還需具備誠信、熱誠、韌性與同理心，金融從業人員千萬要時刻注意風險管理。

ETF 高峰對談：市場進入百家爭鳴，產品精緻化成趨勢

丁紹曾表示，過去五年間台灣 ETF 從市值型、高股息、主題型逐步擴展至主動式、多資產與平衡策略產品，加上外商投信加入市場，使 ETF 呈現多元化與策略創新。主動式 ETF 的接受度提升，可納入更多非量化投資邏輯。而策略型、平衡型與目標導向型產品將成為下一階段市場重點。

黃昭棠指出，ETF 常被誤解為「簡化投資工具」，但實際上是高效率的資金配置平台；投資人可依人生階段調整適合的 ETF 組合，以達成不同目標。

「金英講座」亦象徵對侯金英教授的紀念與致敬。侯金英曾任遠東國際商業銀行董事長，於今年 10 月 3 日安詳辭世，享耆壽 95 歲。她長年投身金融教育與銀行業務，即使九十多歲仍每日上班。今年 8 月底，她仍親自出席金英講座成立晚會，展現持續關注教育與人才培育的熱忱。講座以其名命名，亦期望延續她對金融專業與人才發展的深厚貢獻。

