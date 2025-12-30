政大陳儒修首赴愛沙尼亞授課 帶臺灣電影前進歐洲

國立政治大學傳播學院教授陳儒修獲選擔任愛沙尼亞塔爾圖大學「臺灣研究講座」，將於明年(115年)二月至六月前往該校講學。(政大提供)

教育部為了推動臺灣研究國際化，深化臺灣文化與學術在歐洲的能見度，透過駐歐單位推動「臺灣研究講座（Taiwan Studies Chair）」計畫，與歐洲多所大學合作，邀請臺灣學者赴歐講學。國立政治大學傳播學院教授陳儒修獲選擔任愛沙尼亞塔爾圖大學「臺灣研究講座」，將於明年(115年)二月至六月前往該校開設講座，成為首位在愛沙尼亞教授臺灣電影的學者。此次赴東歐講學，陳儒修期期盼以電影作為文化交流的重要媒介，發揮影像軟實力，深化歐洲國家對臺灣歷史經驗與民主發展的認識。

本次講座從臺灣電影出發，陳儒修在課程設計上，特別考量臺灣與愛沙尼亞在歷史經驗上的相似性，愛沙尼亞曾長期處於蘇聯獨裁統治之下，在邁向民主化的過程中，同樣面臨威權記憶、社會創傷與轉型正義等課題。因此，課程將選映如《悲情城市》、《超級大國民》、《返校》等呈現臺灣政治氛圍與歷史記憶的電影作品，引導學生從影像中對照自身民族歷史，進行討論與反思。

陳儒修表示，此次講座除透過電影討論政治與文化議題外，也希望呈現臺灣自然地景與人文風貌，讓東歐與波羅的海三國的師生，更全面地認識這個多山且多元的島嶼國家，同時希望透過臺灣研究講座，引介更多臺灣新電影與當代作品進入歐洲課堂與學術討論場域，讓歐洲師生得以認識臺灣電影多元且持續演進的創作樣貌與文化能量。

陳儒修教授表示，感謝教育部與駐外單位長期推動臺灣研究講座計畫，提供臺灣學者走向國際的重要平臺。期盼透過此次赴塔爾圖大學講學，以電影為文化橋梁，拓展歐洲學界與青年世代對臺灣社會、歷史與文化的認識，進一步提升臺灣研究的國際能見度。