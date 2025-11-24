政大高材生出擊認被劈腿 親曝與戴佩妮私下互動

鄭興近期推出新專輯《尋找鄭先生》，24日舉辦記者會。（好的秋工作室提供）

歌手鄭興曾入圍金曲新人獎，近期推出新專輯《尋找鄭先生》，24日舉辦記者會，他透露自己有討好型人格，就算在感情裡被誤解也寧願委屈自己，更透露曾歷經被劈腿的慘事。

鄭興是政大高材生，他透露自己與在歐洲的另一半談了1年的遠距離戀愛，卻突然接到一通電話，「對方問我說『你知道我跟他（鄭興另一半）已經在一起多久了嗎』，一年了。」原來鄭興的另一半到歐洲後便劈腿，結果兩人發生矛盾，所以第三者直接打了電話給他。鄭興坦言接到電話後相當難過，甚至向朋友訴苦痛哭。

當下鄭興沒有質問對方，直到幾天後另一半才傳訊息給他，但也沒有否認劈腿，更試圖挽留他，不過鄭興果斷拒絕，「我做不到跟他繼續，但我沒有非常恨他，這是人性，可以理解。」雖然事隔10年，但鄭興說自己想起這件事還是有點難過，不過並非餘情未了，而是當年沒有跟對方好好坐下來談，讓他覺得有種沒結束的感覺。

鄭興提到日前與他合作專輯的戴佩妮拿下金馬獎最佳原創電影歌曲，坦言遲遲不敢傳祝賀戴佩妮，就怕打擾對方，他大讚戴佩妮是個很好的人，「Penny非常活潑，沒有距離感，人也超級好，對於後輩都很支持。」

