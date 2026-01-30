政大高材生台64線遭丟包輾斃 「倒臥快車道」畫面曝光

有車輛在事故後行經該地點，行車紀錄器拍下溫男倒臥快車道的畫面。（取自爆料公社）



新北市一名政大雙學士畢業、正在服替代役的25歲溫姓替代役男，25日凌晨搭乘Bolt多元計程車要返家，不料卻遭林姓司機丟包在台64線快速道路上，因遭4車輾過最終身亡。事發後一輛自小客車行經事故路段，行車紀錄器剛好拍下倒臥快車道的塭男，而前方靠邊停下的車輛，疑似就是其中一輛肇事車。

影片畫面可見當天凌晨台64快速道路上車輛稀少，駕駛開一開突然發現快車道有倒臥人影，趕緊放慢速度往右線閃避，而右前方就停了一輛車，疑似是當時肇事的4台車其中之一。而警方目前也正調閱監視器、行車紀錄器畫面，用影像及聲音調查當天詳細過程，釐清Bolt司機與其他4車駕駛的肇責。

廣告 廣告

更多上報報導

學霸替代役遭丟包台64線被輾斃 Bolt總經理：司機已停權

政大高材生被丟包台64線遭輾斃 老師發文悼念、弟視他為最好榜樣

學霸搭計程車被丟包遭輾斃「改列重大刑案」 4大疑點一次看