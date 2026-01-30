政大高材生役男命喪台64線 Bolt緊急宣布「司機停權」

Bolt平台總經理曾憲竑證實，第一時間已將司機停權。

頂大畢業、25歲溫姓替代役男酒後搭乘多元計程車返家途中，疑與司機發生爭執後遭「丟包」在新北市台64線快速道路上，隨即遭4輛車連續輾過，造成頭顱破裂、全身多處骨折，當場死亡。由於涉案司機隸屬叫車平台Bolt，Bolt台灣總經理曾憲竑表示，平台在第一時間得知事件後，已立即聯繫司機並對其停權處理，目前案件已進入警方與刑事調查階段，無法透露更多細節。

對於司機加入平台年資、過往接單表現及相關說法，曾憲竑指出，因警方已介入偵辦，相關細節暫不便對外說明。

廣告 廣告

曾憲竑也提到，Bolt要求加入平台車輛需投保乘客第三人責任險，但本案尚涉及後方4輛肇事車輛，肇事責任仍待釐清，後續理賠與處理方式，須待調查結果出爐後才能確認。

Bolt昨晚亦發布聲明，對此次事故表達深切哀悼與不捨，並向死者家屬致上慰問。聲明強調，Bolt將全力配合檢警調查，協助釐清事故經過與相關事實，並因案件仍在司法偵辦階段，現階段不便對外透露更多細節。



回到原文

更多鏡報報導

台64丟包案「4大疑點」曝光 政大學務長怒批：輿論不該先怪死者

48歲外送員「北漂打拚」12樓墜樓當場死亡 父母赴台北認屍淚崩

新北姊弟檔「日租門號」半年狂撈2160萬 二類電信商淪詐團幫兇

38歲兒突失聯…母到場驚見「客廳有斷腿、臉被咬爛」！竟是幫友顧惡犬喪命