政大高材生被丟包台64線遭輾斃 老師發文悼念、弟視他為最好榜樣

25歲溫姓男子日前被丟包台64線，遭4車陸續輾過身亡。（翻攝畫面）





一名在政治大學雙主修新聞以及企管系雙學士學位的25歲溫姓替代役男，本月25日凌晨疑飲酒後搭乘多元計程車返家途中，與46歲林姓司機發生衝突，被丟包在新北市台64線快速道路。溫男隨後倒臥內車車道，短時間內遭4輛行經車輛輾過，當場頭部破裂、全身骨折死亡。新聞曝光後，溫男的老師、政大傳播學院特聘教授林日璇發文憶及，溫男認真、有熱情，永遠都帶著笑容共事，更透露溫男原想出國念書，溫男的弟弟也留言寫下「從小到大都把哥哥當成最好的榜樣」。

政大傳播學院特聘教授林日璇昨天（28日）在臉書發文追悼溫男，文中指出，溫男是最有熱情的新聞系學生，在課程中表現極佳、英文口說寫作流暢，未來更打算出國念書，想多學習研究，「認真、有熱情、對未來有好多想法」。

「我熟識的你總是非常貼心，你總是優雅又從容、永遠都帶著笑容與我們相處共事」，林日璇表示，從溫男身上，看到大學生對未來的憧憬、對自己的期許，希望溫男在天堂中照看大家。

溫男的弟弟也在該篇文章下方留言：「您的文字讓我看到哥哥的認真、努力和他的好，從小到大我都把他當成我最好的榜樣，相信他的優秀我們都能看在眼裡。謝謝您的文章，謝謝老師您平時對哥哥的照顧」。

由於整起案件仍存在多項疑點，包括「溫男為何在快速道路上下車」、「是否自行倒臥車道」，「是否存在遭強行拖下車可能性」，另外，溫男家屬更懷疑「溫男根本沒有飲酒」。檢警已將此案改列「重大刑案」，並於27日相驗，採集溫男血液及內臟組織送驗，以釐清是否涉及酒精或藥物反應。相關鑑定結果預計約2個月後出爐。（責任編輯：卓琦）

