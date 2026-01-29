政大高材生遭司機丟包台64慘死！4車連環輾壓頭顱破裂

這起駭人聽聞的事故發生在25日凌晨2時19分，溫姓替代役男從台北市文山區興隆路搭乘多元計程車準備返回板橋住處。根據車內行車紀錄器音檔顯示，溫男上車後前10分鐘保持安靜，第11分鐘傳出疑似踢踹椅背的「叩叩叩」聲響。林姓司機先是提醒「先生請不要踢我椅背跟車門」、「你可以躺下，但不要踹」，隨後情緒爆發大罵「你給我下車！」

林姓司機聲稱溫男酒醉鬧事，擔心自身安全才要求對方下車，並表示溫男是自行下車後倒臥車道，他立即駛離現場並在1分鐘後報警。然而警方8分鐘後趕抵現場時，溫男已遭陳姓、邱姓、簡姓、魏姓等4名駕駛的車輛連續輾壓，頭顱破裂、全身變形不成人樣，當場死亡。

警方深入調查後發現多處疑點。首先，行車紀錄器僅有聲音沒有畫面，音檔中溫男在12分鐘內未說過任何一句話，並未發生司機所稱的「激烈口角」。其次，音檔中出現兩次關門聲，警方懷疑司機曾下車，可能將溫男強行拖下車，而非溫男自行下車。基於這些疑點，警方已將案件改列重大刑案，積極尋求其他車輛行車紀錄器釐清真相。

溫男為政治大學新聞學系畢業，在校成績優異，擁有雙學士學位。政大傳播學院特聘教授林日璇28日透過臉書悼念，形容他是「最有熱情的新聞系學生」。林教授回憶，溫同學主動修讀全英文碩士課程，表現優異、英文流暢，成為研究團隊首位大學生成員。除新聞系外，他也跨修企管課程，曾到知名保養品牌實習，文筆與工作能力備受肯定。

同梯替代役透露，溫男受訓時曾擔任幹部，個性溫和熱心助人，不會隨便與人起衝突。服務的鐵路警局大隊長表示，溫男樂觀開朗，正積極準備退伍後的工作面試，原本下個月就要退伍，沒想到發生憾事。

目前法醫已採集溫男血液及檢體送驗，將釐清其體內是否有酒精或藥物反應。檢警將進一步調查溫男是否遭強行拖下車，以及司機是否涉及遺棄致死等刑責。這起事件引發社會關注，各界呼籲徹查真相，還原事實真相。

