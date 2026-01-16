政大高材生「僅1專長」 面試7次全槓龜 網推1條路：可年薪百萬





一名政大日文應屆畢業的網友表示，就業博覽會找工作時，卻發現許多職缺都是「工程師」，努力面試了7間公司，薪資越開越低，卻沒有一間錄取他，坦言不知未來該何去何從。

該名網友在論壇Dcard上以「語文系的悲哀。何去何從？」為題發文，表示自己是知名大學日文系應屆畢業生，在校成績中上，也考過JLPT N1、J.test與JPT等證照。但也坦言，自己除了日文能力外，沒有其他特長。近期去了就業博覽會後，發現許多公司開出的職缺都以徵求「工程師」居多，到後來連自己要說出學歷是日文系都感覺不好意思。雖然人力顧問公司也有幫他找工作，但他面試了7間公司，薪資越開越低，卻還是沒有找到工作。

廣告 廣告

▼原PO表示自己只有日文專長，但面試了7間公司後，卻還是沒有找到工作。（示意圖／取自Pexels）



他無奈表示，求職受挫對自己的打擊不小，也開始懷疑自己的語言專業在職場上是否根本沒用。身心壓力很大，甚至因此開始掉髮、患上毛囊炎，要吃抗生素、類固醇治療。坦言自己不會寫程式，也不懂行銷技巧，目前已開始學習Google Analytics、Google Ads等，打算等到年後職缺較多再投履歷，也願意從實習開始做。但還是需要先調整好自己的健康情況，再做安排。

▼原PO表示求職不順讓自己壓力很大，甚至影響了身體健康。（示意圖／取自Pexels）

此案例吸引許多網友留言討論，不少網友紛紛給原PO建議，綜合眾人說法，分為考研究所、應徵外商企業或航空業、考國考等三個方向：「1.跨考商科研究所，只要能上台政清交成+四中以上的系所，可以進金融業。2.應徵有出口日本的科技公司業務。3.從小公司採購找起，做個三年跳科技公司」、「直接應徵日本工作啊」、「來日本補個研究所」、「如果不想寫程式也可以考高普考地特，看到蠻多語言系去考高普考的」。

也有網友建議，除了日文能力外，也增強英文能力，並考相關證照，能拓廣求職之路，還有機會年薪百萬：，「專心把多益考到750以上，然後等航空業開缺，航空業不是只有地勤跟空服員，還有很多其他行政職缺」、「你去日商應該很搶手才對吧？大陸一堆日企，如果你會英文的話，隨便你年薪百萬」、「外交部跟僑委會也可以去考吧，雖然會日文的也不少，但總比只會英文的好考」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



精通3語言以為能領高薪！她慘遭現實打臉 網嘆：能加分但難加薪

文組畢業想年薪百萬 過來人建議：3產業機會大

文組男從月薪35K到年薪破百萬！曝9大工作重點：低薪不是命運