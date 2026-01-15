「政大鮮修」精選23門數位課程 免費開放高中生修習

「政大數位知識城」平臺中的數位課程豐富多元，開放全國高中生免費修習。(政大提供)

為協助高中生及早探索學涯方向，國立政治大學在一月份推出「政大鮮修」數位課程推廣活動，精選政大23門具代表性與學習價值的數位課程，依學院分類，開放全國高中生免費修習。

政大指出，「政大鮮修」課程形式以磨課師（MOOCs）與開放式課程（OCW）為主，多數課程規劃為約6小時的精華內容，在兼顧學術深度的同時，也考量高中生的學習負擔與可近性，協助學生有效認識大學知識架構。

23門課程涵蓋文學院、社會科學學院、商學院、理學院、法學院、傳播學院、外語學院、國際事務學院、教育學院及資訊學院等多元學術領域，例如中文系黃庭頎老師的《迷因漢字》，以貼近生活的例子引導學生理解漢字的演變與文化意涵；歷史系倪墨杰老師的《由下而上的中美關係史》，則透過不同視角，引導學生理解國際關係背後的歷史脈絡。

社會科學學院有財政系羅光達老師的《生活中的經濟學》說明經濟學在日常生活中的應用；政治系陳建綱老師的《自由民主的哲學入門課》，引導學生思考民主制度的核心價值。

理學院方面，應用數學系蔡炎龍老師的《成為Python數據分析達人的第一門課》，引導學生認識程式與資料分析基礎；心理系楊建銘老師的《睡眠心理學》，則從科學角度說明睡眠與學習、情緒之間的關聯。