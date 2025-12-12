政大「英雄實驗室」30位業界領袖任師徒 打造跨域人才孵化器

政大「英雄實驗室」英雄業師陣容堅強。（圖／政大提供）

政治大學X實驗學院啟動高度創新的「英雄實驗室」，以「自主探索×產業實戰」的雙軸並行模式，打造跨域實踐生態系。計畫由X實驗學院執行長羅文倩領軍，號召多位橫跨科技、金融、法律、生技、傳播與文化創意等領域的頂尖業界人才共同投入，以「師徒制」串連學術與產業，為下一代點亮探索世界的火種。

政大「英雄實驗室」目標是幫助學生找到自己在天地間的準確定位。（圖／政大）

政大校長李蔡彥表示，X實驗學院的成立是政大在高等教育上的戰略突破，為傳統校園帶來革命性的典範轉移，是一個以「心理韌性」為基底，以「跨域實作」為策略的社會實驗，籲請各界支持高教創新嘗試，共同為台灣培育真正能承擔未來的人才。

廣告 廣告

羅文倩提到，AI時代下，有沒有大學文憑對於畢業的大學生求職已不再是關鍵條件，這凸顯了傳統教育模式的失效。學生最需要的不再是知識的儲存，而是將知識轉化為行動力與解決方案的能力。

羅文倩說，如果傳統大學教育像是一條標準化的工廠流水線，確保每個學生都被打磨成規格統一的零件；X實驗學院與英雄實驗室就像是一個「有機農法生態園」。這裡不強求作物長得一樣高，而是提供特殊的土壤（第三空間）與資深園丁（業師），讓種子（學生）在內在扎根（心理探索）的同時，也能適應多變的氣候（AI 時代），最終長成其原本該有的獨特樣貌。

「英雄實驗室」的關鍵在其獨特的「師徒社群」模式，羅文倩透過深厚的業界網絡，成功邀集陣容堅強的業師群，涵蓋領域廣泛且深入，目前已召集30位「同行者」，他們是專業科技與軟體產業高階主管、金融投資機構合夥人、新創創辦人、法律、生技醫療、傳產轉型與文化創意產業等業界領袖，業師們將擔任學生的「生命導師（Mentor）」與「陪伴者（Tutor）」。

政大X實驗學院是經教育部核准、具有正式學院地位的高教實驗教育機構。業師們不以傳統講課，而是直接將學生拉入真實的產業專案或社會議題中解題，「英雄實驗室」初步規劃了業師可選擇的七種參與方式，包括發表TED風格演講、擔任專案導師、參與矽谷行遴選與陪同、以及參加榮格創造力工作坊等，這種陪伴模式亦形成雙向成長社群。

更多中時新聞網報導

NBA盃》雷霆狂贏49分 射日奪16連勝

全台首座核反應器 擬129年除役

阮丹青愛情保鮮 攜樂團登高雄開唱