政大1科系將改名「資訊工程系」！內行人：分數會漲很多
記者柯美儀／台北報導
隨著台灣科技業快速發展，高薪與職涯穩定等優勢讓理工科系備受青睞。被視為文組龍頭的政治大學近日公告，「資料科學系」將更名為「資訊工程系」，消息曝光後隨即引發討論，不少人甚至預期「改名後分數會漲很多」。
根據政大資訊科學系官網公告，該系將自2027年9月起正式更名為「資訊工程學系」。校方表示，此舉旨在更明確呈現系所的教學與研究內容，也有助於外界清楚辨識政大在資訊工程領域的專業定位，並與國內資工系的命名趨勢接軌。
貼文一出，引發討論，網友紛紛表示「改名分數應該會漲很多」、「感覺分數排名要衝起來了」、「發現沒有工程兩個字很容易被人資篩掉」、「台灣就喜歡工程，早就該改了」、「好幾家的資科系都改資工了」、「以前科學系比較夯，現在工程系比較夯」。
也有內行人指出，「我記得還沒改之前，政大的考科跟其他所資工的不一樣，不知道會怎樣」、「政大資科考的科目跟資工不一樣，當初準備的時候找所有學校科目的最大交集，這間就排除不考了」、「其實修課內容跟一般資工系差不多，只差硬體課少一點」、「原本想噴的，但看了一下課綱其實都有，改名算合理」。
