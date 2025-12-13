政大40年老店「今日書局」年底熄燈！老闆：體力衰減+無人接班

位於國立政治大學附近的「今日書局」，這間經營了四十年的老字號書店，將於12月31日正式結束營業，令不少政大師生和校友感到不捨。這家書局不僅是學生們購買文具的首選，更是許多人的青春回憶。老闆透露，歇業的主要原因是因為自身體力不如從前，加上孩子們無意接班，這使他不得不做出艱難的決定。

位於國立政治大學附近的「今日書局」，這間經營了四十年的老字號書店，將於12月31日正式結束營業，令不少政大師生和校友感到不捨 。（圖／翻攝自臉書／木柵地方社團）

近日，今日書局在店門口張貼了「結束營業，清倉大拍賣7折起」的紅布條，正式宣告告別這片陪伴校園多年的土地。許多網友在社交媒體上表達了對這一消息的惋惜，留言中不乏感慨，表示從上大學開始就一直在這裡，看到它即將消失，心中充滿了淒涼之感。

政大公共行政學系的教授陳敦源也在社交媒體上發表感想，表示對於今日書局的關閉感到惋惜，並提到這是歲月流逝的象徵。據《ETtoday新聞雲》報導指出，老闆希望在身體狀況允許的情況下，能夠多去外面走走看看，享受生活。

