政大40年老店「今日書局」熄燈 師生不捨：青春回憶再見

台北市文山區的「今日書局」陪伴國立政治大學師生長達40年，如今宣布結束營業，讓不少學生感嘆時光飛逝，「政大旁的老店，一個一個關了…」、「謝謝今日書局給的回憶」。

「今日書局」結束營業引起大批師生不捨。（圖／翻攝自Google地圖）

國立政治大學透過臉書粉專發文指出，「今日書局」在2025年的最後一天熄燈。政大也分享今日書局的歷史，1984年，老闆孫永忠從家鄉彰化騎機車來到台北，一路上跟著地圖走，便停在了政大，最後機緣之下，孫老闆頂下了現在今日書局的店面，讓今日書局從1986年一路陪伴政大師生多年，直到2025年的尾聲劃下句點。

廣告 廣告

孫老闆透露，決定結束營業的原因，包括下一代無意接手，另一方面則是希望趁著膝蓋還算健康，到處遊賞。

政大臉書粉專也在文末表達不捨，感嘆寫道：「結束不見得必然感傷，有時更是記憶與情分的再延續。感謝曾經全年無休的今日書局，也感謝過去一年支持、幫助政大師生的每個你。期待更精采的2026年見」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「政大旁的老店，一個一個關了…」、「謝謝今日書局給我的回憶」、「30年前的回憶」、「今年還有回母校，並去今日書局買文具還跟老闆閒聊了幾句，真的不捨，謝謝老闆，謝謝今日書局的陪伴」、「回想起來，從民國 80 年當學生，到如今成為老師，一轉眼，也走過了 35 個年頭。這段陪著許多人成長的風景，值得好好記錄下來。再見了，我年輕記憶的一部分。」

延伸閱讀

元旦雨神開轟！3縣市大雨特報 山區慎防坍方、落石

呂秋遠跨年夜洩心聲！稱她「那個人」疑回應感情爭議

2026首波冷氣團又強又猛 林得恩：1月上旬持續低溫