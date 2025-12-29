政大EMBA全企歲末魔幻趴 共創跨世代交流盛會

記者劉昕翊／綜合報導

政大EMBA全球企業家組（全企組）日前在台北凱達大飯店盛大舉辦「全企歲末魔幻趴」，成功串聯2023、2024、2025及即將入學的2026屆學長姐，分享在全企組求學與人生歷程中的點滴回憶，打造一場橫跨多屆、充滿溫度與傳承意義的歲末聯誼餐會。

活動由24全企主辦，以「全企歲末魔幻趴」為主題，跳脫課堂框架，暫時放下KPI、策略矩陣與競合分析，讓來自各行各業、擁有10餘年以上實務經驗的全企人，在歲末之際以美食、笑聲與故事重新連結彼此，並回顧EMBA期間共同完成的重要里程碑，包括，登玉山、划龍舟、泳渡日月潭、戈壁挑戰等，展現全企組不僅重視管理學習，更重視夥伴關係與人生實踐。

廣告 廣告

2024全企組班代、佶軒食品總經理陳能文表示，這次活動能夠順利完成，仰賴團隊精心的策劃與執行，也讓政大EMBA全企組重視傳承與連結的文化持續延續，期待未來再次相聚。2024全企組活動長、吃喝玩樂整合行銷總經理林韋志分享，全企組最珍貴的不是只有課堂知識，而是這樣跨屆、跨產業的真實交流，透過這場聚會，讓「還沒入學」的人提前感受到全企的溫度，也讓不同屆別的學長姐自然連結在一起，彼此支持、合作、一起成長。

此外，活動亦展現全企組關懷社會、回饋公益的行動力，24全企組學姐、華碩電腦策略產品規劃處長孫明儀（Joyce）特別贊助價值近新臺幣7萬元的電競筆電作為當晚頭獎，並成功號召現場學長姐共同響應「政大冬歡活動－政大有愛・幸福無礙」，募得新臺幣6萬9000元愛心款項，並全數捐出，將關懷化為實際行動，回饋校園與社會。

政大EMBA全球企業家組（全企組）日前在台北凱達大飯店舉辦「全企歲末魔幻趴」，打造充滿溫度與傳承意義的歲末聯誼餐會。（政大提供）