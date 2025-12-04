政大EMBA啟動「生醫平台」 攜手校友企業共創無齡樂活未來

迎戰2025超高齡挑戰 政大EMBA首度攜手醫療展亮相

【健康醫療網／記者周啟辰報導】台灣在2025年已正式邁入「超高齡社會」的時代挑戰，首屈一指的國立政治大學EMBA學術平台於2025年12月4日至12月7日結合台灣醫療科技展「無齡健康主題區」在台北南港展覽館一館1F以產學合作為主題首次參展，聚焦「無齡學習、樂活人生、產學共創」三大主軸，期望展現台灣大健康產業的創新能量與完整生態系，為產學合作開啟新典範，並共同攜手呼應政府打造「健康臺灣」施政願景。

廣告 廣告

政大EMBA生醫組召集人暨生醫平台社指導老師陳嬿如副執行長表示，面對人口老化帶來的結構性挑戰，單一產品或服務已難以滿足高齡社會的複雜需求，「我們需要的是整合性的解決方案，而非單點式的展示。」因此，本次「無齡健康主題區」被定位為「政大EMBA產學生醫平台」，由政大校友「學長姐」企業共同參與，結合課程所學、跨域合作與創新應用，實踐「無年齡界限的終身學習」與「樂活人生」理念。這不僅是一場展覽，更是健康樂活產業、推動產學共創的重要舞台。

高齡化加劇！平均不健康餘命8.5年引爆照護需求

根據行政院國發會資料，台灣65歲以上人口於2025年突破468萬人，占總人口比重達20%，正式邁入「超高齡社會」。然而隨之而來的是平均8.5年的「不健康餘命」與龐大的照護壓力，約有35%的家庭照顧者因此辭去工作。「我們希望透過政大EMBA生醫平台的跨領域整合與課程延伸，將學術課程學習及研究轉化為可落地的健康照護企業跨領域整合方案。」展區核心將以「生醫平台」為基礎，延伸至大健康產業的各面向，從預防醫學、營養運動、健康管理、永續照護，到食衣住行心理健康，打造全方位的健康生活生態系。

跨領域學習成果實體化 政大EMBA展現無齡創新力

本次展覽的最大創新在於「課程學習結合跨領域產業」的實踐。政大EMBA「學長姐」將課堂上關於數位轉型、人工智慧管理、醫療專業照護平台、大健康產業、策略永續創新等研究成果，直接轉化為展區內容與互動體驗。「我們希望觀展者能親眼看到學習如何轉化為產業力量，校友「學長姊」企業如何以創新思維共同構築『無齡樂活產業鏈』。」

展區將以三大主軸呈現政大EMBA的核心價值與差異化特色：

企業無齡學習：展區設計融入EMBA課程，將學長姐於課堂內跨領域學習集合企業的產品與服務包裝為「學習成果」的一環。 產學共創價值：本次「生醫平台」由不同屆別與組別的學長姐企業聯合推動，透過展覽實踐課堂上的策略、行銷與創新理論，形成跨領域跨產業合作的示範平台。 無齡樂活產業鏈：以「預防醫學 → 健康管理 → 樂齡生活 → 永續照護」為主軸，展現從健康促進到照護永續的完整產業鏈。展區結合背板、影音互動牆與沉浸式展示，呈現學術與產業結合的具體成果。

以「產學共榮」為核心動能 跨領域整合打造健康台灣新願景

政大EMBA以「產學共榮、無齡樂活」為核心精神，期望透過「無齡健康主題區」的建立，讓政大EMBA成為連結企業、政府與學術界的重要橋樑，推動健康產業的創新與永續發展。

政大EMBA生醫平台社策展人張蓓雯表示：「這不只是展覽，而是一場跨世代、跨領域、跨產業的行動實驗。政大EMBA生醫平台將持續以產學合作為核心，帶動台灣邁向無齡、健康、幸福的新未來，大家一起共創並呼應政府打造『健康台灣』施政願景。」

【延伸閱讀】

新一代「全流程膝關節手術機器人」登台！AI智能輔助膝關節置換術再升級

骨質疏鬆不能等摔了才知道！AI讓骨鬆篩檢變得像拍X光一樣容易



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66990

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw