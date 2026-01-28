政大EMBA啟動2026公益計畫 為身障者建構「幸福無礙」的行路尊嚴

【健康醫療網／記者周啟辰報導】在繁華都市的喧囂背後，有一群人的世界被限縮在幾坪大的居所，對於行動不便的身障者與年邁長輩而言，出門就醫或復健往往不是簡單的日常，而是一場充滿未知的挑戰。為了解決身障朋友「踏不出家門」的社會痛點，政大 EMBA 正式啟動「2026 政大 EMBA 冬歡公益計畫」，以「幸福無礙」為主軸，期盼匯聚社會大眾的愛心，為弱勢族群搭建連結家庭與社會的橋樑。

一台復康巴士：重拾生命自主權的起點

本次公益行動的核心，在於看見身障者並非不想參與社會，而是缺乏安全且尊嚴的交通工具，導致生活範圍受限。政大 EMBA 團隊認為，一台車不僅是交通載體，更是推動社會共融的動能。

計畫規劃將凝聚而來的資源轉化為實質的復康巴士，捐贈予「行無礙資源推廣協會」與「宜蘭懷哲復康之家」。這項舉措旨在補足基層交通服務的缺口，讓資源精準地送達最需要的角落，使每一位使用者都能在移動過程中感受到社會的溫暖與尊重。

深化社會責任：從「捐贈」轉向「共感」的公益轉型

與傳統的慈善活動不同，本次計畫強調建立一個可傳承的永續公益品牌，讓影響力超越單純的物資捐贈。

強化企業同理心：鼓勵各界透過專業引導，感同身受身障者面臨的日常挑戰，將單純的善款轉化為實踐社會責任的動力。

凝聚世代共善力量：透過多元的公益互動方案，凝聚歷屆校友與師生的向心力，讓每一份支持都成為推動復康巴士前進的力量。

建立共融價值觀：讓「冬歡」的精神走入鄰里，推動社會大眾對「行動平權」的重視，打破心靈與空間的雙重隔閡。

音符匯聚微光：用愛點亮南港之夜

為了傳遞這份對社會的關懷，2026 年 2 月 4 日將於南港 Legacy Tera 舉行「2026 政大 EMBA 冬歡公益演唱會」。這場音樂盛會謝絕了商業化的氛圍，由主持人小納豆領銜，邀請游鴻明、江美琪、賴銘偉、楊淨宇、唐美雲、方馨、陳謙文等實力派歌手與藝人同台為愛獻聲。

晚會除了透過歌聲喚起社會關注，現場亦將舉行正式的捐贈儀式，透明公開地展示所有參與者共同努力的成果。主辦單位誠摯邀請各界人士攜手前行，讓「政大有愛、幸福無礙」不再只是一句口號，而是每一位身障朋友跨出家門後，最堅實的依靠與尊嚴。

