政大X實驗學院「英雄實驗室」 邀業師當生命導師

政大「英雄實驗室」英雄業師陣容。(政大提供)

國立政治大學X實驗學院啟動高度創新的「英雄實驗室」，以「自主探索×產業實戰」的雙軸並行模式，推出「師徒制」，邀請多位橫跨科技、金融、法律、生技、傳播與文化創意等領域的頂尖業界人才共同投入人才培育。

X實驗學院執行長羅文倩強調，「英雄實驗室」的關鍵在其獨特的「師徒社群」模式，邀集專業科技與軟體產業高階主管、金融投資機構合夥人、新創創辦人、法律、生技醫療、傳產轉型與文化創意產業等業界領袖，擔任學生的「生命導師（Mentor）」與「陪伴者（Tutor）」，業師們不以傳統講課，而是直接將學生帶入實戰的產業專案或社會議題中解題，「英雄實驗室」初步規劃了業師可選擇的七種參與方式，包括發表TED風格演講、擔任專案導師、參與矽谷行遴選與陪同、以及參加榮格創造力工作坊等，這種陪伴模式也形成雙向成長社群，讓業師在指導過程中「照見曾經年輕的自己」。

政大X實驗學院是經教育部核准、具有正式學院地位的高教實驗教育機構，政大校長李蔡彥表示，X實驗學院的成立是政大在高等教育上的創新嘗試，是一個以「心理韌性」為基底，以「跨域實作」為策略的社會實驗，為傳統校園帶來革命性的典範轉移，也為臺灣培育真正能承擔未來的人才。