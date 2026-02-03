政委陳金德：李貞秀未切結是否具外國籍 中選會應收回當選證書

民眾黨新任不分區立委李貞秀今天(3日)上午宣誓就職，其國籍問題爭議持續。督導內政部的行政院政務委員陳金德今天在宜蘭出席公開活動時受訪表示，既然李貞秀沒有切結是否有外國國籍，依據《國籍法》第20條，中選會不該發出立委當選證書，他呼籲中選會先收回李貞秀的當選證書，並與內政部積極研擬相關規定。

陳金德說：『(原音)中選會應該收回那張當選證書，因為她(李貞秀)沒有切結她是否有外國國籍，那從新聞的相關資料來看，她確實有中國國籍，她本人也承認。她既然承認她有中國國籍，按照《國籍法》第20條，就不能擔任中華民國的公務員，那中選會怎麼又發給她(當選證書)呢？這就是中選會內部的事情。我覺得，中選會跟內政部、選政跟選務機關應該要好好討論出一個以後進行發給這個當選證書之前，應該採取什麼樣的切結的行動。』