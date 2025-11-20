政媒兩棲剛出書 林尚賢不選市議員轉任TSNA總經理

原本被規劃代表正國會派系投入民進黨台中市南屯區市議員初選的東森新聞台經理林尚賢，已經證實不會參選。擁有政媒豐富經歷的他，將接受知名運動媒體TSNA的邀請，至TSNA擔任總經理，回到自己最熟悉的體育與傳播領域。

林尚賢出身新聞界，曾任民視、東森、中視新聞部文字記者，也跨足政治幕僚，歷任林佳龍台中競總新聞部主任兼發言人、台中市政府新聞局主任秘書、正國會辦公室主任等重要職務，被黨內視為兼具媒體素養、數據判讀與議題操作能力的全能型戰將。

廣告 廣告

除了政治與傳播背景，他同時擁有英國考文垂大學運動管理碩士學位，曾為民視撰寫美國職棒大聯盟專欄，對體育產業結構、品牌經營與運動行銷有深度研究。TSNA多次向他招手，正是看中他的跨界優勢，盼能為體育媒體帶入更大的內容動能與策略視野。

林尚賢說，體育始終是他多年未放下的熱情，也認為要為台灣做事，不一定只能透過選舉，因此在經過深思熟慮後，選擇回到自己同樣擅長的領域，期盼藉由媒體平台推動台灣體育內容的提升與國際化。

TSNA由資深球評曾文誠創立，近年透過數位化與影音擴張逐漸成為台灣重要運動內容品牌，林尚賢接手後，預料將把政治空戰、媒體經營與內容策略經驗導入運動新聞產製，成為TSNA新階段的關鍵推手。

更多品觀點報導

藍白合作新起點！黃國昌提四最原則 鄭麗文盼選賢與能

被點名是好人選 何志偉感謝王世堅鼓勵：尊重黨的安排

