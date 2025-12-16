政媒共生 董智森：三立報導應受質疑

資深媒體人董智森直言，拿民進黨政府最多標案的就是三立與民視。圖為三立電視台大樓外觀。（本報資料照片）

三立集團買下埔心牧場後，當時的桃園市政府與內政部一路開綠燈幫忙變更地目，炒作土地利益驚人。資深媒體人董智森16日直言，民進黨執政下「政媒共生」，台灣最好賺的就是土地，《自由時報》即是靠土地起家，且《三立》、《民視》拿了政府最多標案，當然每天護航講政府好話，報導真實性應受到質疑。

董智森昨接受中視節目《新庶民大頭家》訪問，談及前NCC委員林麗雲、王維菁曾發表公開信，痛批民進黨執政是「政媒共生」，而這2人是深綠學者，過去曾傳出時任行政院長蘇貞昌的幕僚說「王、林可配合處理《中天》」，最後中天真的被關台。

董智森直言，拿民進黨政府最多標案的就是三立與民視，他們現在改做土地，正是因為土地比投標做政府業配還好賺，「台灣最好賺的就是土地，台灣最大的那家報紙（指自由時報）就是靠土地起家」，他呼籲民眾不要再相信這些綠媒，畢竟他們已違背過去民進黨堅持的黨政軍退出媒體精神，令人不齒。

藍委賴士葆也指出，統計三立與民視過去9年獲得的標案，三立獲261項標案、金額58億元；民視標到349項採購案、金額41億元，2家綠媒加起來從政府得到近百億元，平均1年可有10幾億用來維持政媒關係、幫政府講話。

至於三立買埔心牧場，政府一路開綠燈算不算圖利？民眾黨主席黃國昌昨直言「當然是圖利！」他2、3年前就揭露三立案子，味全過去要變更地目都不成功，但三立張榮華一接手後，從地方到中央一路開綠燈，配合得可說是天衣無縫。

他指出，變更地目還硬扯與前瞻基礎建設計畫的城鄉建設有關係，明明一點關係也沒有，「問題是揭露了又怎麼樣？三立集團張榮華耶！綠媒耶！民進黨的御用媒體兼打手，再追10年，民進黨也絕不可能辦這個案子」。

桃園地檢署表示，媒體去年7月7日報導三立集團收購埔心牧場涉有不法，地檢署隨即剪報分他字案，並指派檢察官偵辦；同年9月「檢察長信箱」再接獲民眾檢舉味全埔心牧場交易案，同年10月併案偵辦，目前案件仍由檢察官偵查中。