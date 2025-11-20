政媒跨界新布局 林尚賢不選市議員轉任TSNA總經理 3

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

原被民進黨正國會派系視為南屯區市議員初選熱門人選的東森新聞台經理林尚賢，確定不投入明年選戰。他宣布將加入知名運動媒體TSNA出任總經理，重返自己最熟悉、也最具熱情的體育與媒體領域。

林尚賢出身新聞專業，歷任民視、東森、中視等媒體文字記者，並曾跨足政治幕僚系統，擔任林佳龍競總新聞部主任兼發言人、台中市府新聞局主任秘書、正國會辦公室主任等重要角色。黨內普遍認為，他集媒體素養、數據判讀與議題操作於一身，是少見的全方位人才。

廣告 廣告

除了政治與媒體經驗，林尚賢同時擁有英國考文垂大學運動管理碩士，過去曾替民視撰寫MLB專欄，長期投入體育產業脈絡、品牌策略與運動行銷研究。TSNA多次向他遞出橄欖枝，看中的正是他橫跨政治、媒體與體育的綜合優勢，期待為體育媒體帶來更多創新策略與內容能量。

林尚賢表示，體育始終是他放不下的熱愛；而為台灣做事，不必侷限在選舉一途。經過深思後，他選擇回到自己同樣擅長且充滿熱情的領域，希望透過媒體平台促進台灣體育內容的深化與國際曝光。

TSNA由資深球評曾文誠創立，近年積極布局數位化與影音內容，已成為國內重要運動內容品牌。外界預期，林尚賢接手後，將把其政治空戰、媒體經營與內容策略經驗帶入體育新聞生態，成為TSNA新階段發展的關鍵力量。

照片來源：林尚賢臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

衛福部曾喊毒雞蛋可重罰2億 落空！石崇良證實「罰不到了」

公寓房價跟上大樓 永慶分析北市大樓、公寓房價差異

【文章轉載請註明出處】