政學自曝為了補貼生活費寫歌 意外累積超過3千萬點聽竄紅

政學zedx推出首張個人專輯《noise.》，將多年來不斷在他腦中跳出的靈感與情緒片段，整理成完整的音樂作品，其中〈你的錯〉和〈是你〉出自同一段創作時期，當時他和夥伴打算寫幾首更貼近市場的歌，讓更多人聽到他的聲音，也坦言那陣子確實抱著「補貼一下生活費」的心態而寫下〈你的錯〉，竟成為專輯主打之一。

原本政學只打算讓〈是你〉上線，沒想到這首歌累積超過3000萬次串流點聽，個人串流總播放量突破7000萬，讓政學一舉成為備受矚目的名字。而當時未發表的〈你的錯〉，陪著他待了好幾年，直到這次專輯才正式亮相。政學笑說：「沒想到當年一起寫的歌，另一首現在才有機會出場！」

政學擁有跨文化成長背景與扎實音樂訓練，曾就讀上海戲曲學院，具備深厚的聲樂與舞台基礎，因此讓他能自在的在華語抒情、R＆B、流行與國際潮流之間切換。他把這些經驗與養分融合進《noise.》，讓情緒與旋律以更直覺的方式呈現，回到他最原始、也最真誠的創作狀態。

除了數位版全面上線之外，政學也推出《noise.》實體專輯，讓歌迷能以更完整收藏。他期待透過實體專輯，讓大家以最貼近他的方式，聽見那些從腦中雜訊淬煉而成的聲音與故事。

