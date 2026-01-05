政局動盪 委內瑞拉仍盼出征經典賽

12強委內瑞拉隊。（圖：中華棒協提供）





第6屆經典賽中，委內瑞拉與多明尼加、荷蘭、以色列及尼加拉瓜同分在D組，預賽將於美國邁阿密、馬林魚隊主場舉行。委內瑞拉在經典賽史上實力不容小覷，2009年曾闖進4強，歷屆名單皆星光熠熠。本屆賽事由羅培茲續掌兵符，投手教練由塞揚獎名將桑塔納（Johan Santana）出任，打擊教練則是大聯盟傳奇強打卡布瑞拉（Miguel Cabrera）。

廣告 廣告





根據美媒《The Athletic》報導，羅培茲坦言，球隊仍希望能順利出征經典賽，並強調國家隊將專注於棒球本身，不涉入任何政治立場。他指出，多數球員與教練目前隸屬於美職體系，生活與訓練重心皆在美國，即便祖國局勢動盪，仍希望透過棒球為委內瑞拉球迷帶來希望與力量。





目前相關單位尚未公布是否影響參賽資格，委內瑞拉能否如期亮相經典賽，仍有待後續發展。