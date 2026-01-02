政局紛亂！柯文哲：今天台灣所有的問題 只在賴清德一念之間

民眾黨創黨主席柯文哲（中）官司言詞辯論結束後，今（2日）一早先參與立法院民眾黨團的晨會，並和現任黨主席黃國昌等人召開「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 民眾黨創黨主席柯文哲官司言詞辯論結束後，近期動作頻繁，上周幫黃國昌在新北造勢活動站台後，今（2日）一早先參與立法院民眾黨團的晨會，並和現任黨主席黃國昌等人召開「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會，接著拜會國民黨團和民進黨團。柯文哲強調，自己今天來立法院最主要目的還是幫陳昭姿委員推動「人工生殖法」修正案，她畢生的心願要先解決。至於近期政局紛亂，「冰凍三尺非一日之寒，表面上看起來很困難，其實都在一念之間」。柯文哲強調，「其實今天台灣所有的問題，只在賴清德一念之間」。

柯文哲也提到「惟仁者要能以大事小，惟智者能以小事大」，就是指大的對小的要有仁心，不然就會容易想欺負別人；小的要對大的夠聰明，不然「草螟弄雞公」，有時候就會被幹掉。柯文哲說，自己做為民眾黨的重要人物，在選舉上義不容辭。明、後兩天會到嘉義去輔選張啟楷，因為他的學經歷和在立法院的表現，是當嘉義市長最好的選擇，毫無懸念。

柯文哲強調，「其實今天台灣所有的問題只在賴清德一念之間」，昨天看黃國昌受訪說賴清德先搞大罷免，現在怪人家搞彈劾。他也透露，「最近有一次傅崐萁來看我，他就用嘲笑的表情看我，你對民進黨還有期望？還想跟他們合作？我就覺得很尷尬，你想想看你大罷免到花蓮怎麼打傅崐萁？打成這個樣子，你現在期望傅崐萁笑容可掬，然後跟民進黨完全合作？這就是問題。」所以最有權力的人應該負起最大責任，今天賴清德一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉了？

柯文哲最後指出，為仁者要能以大事小，為智者能以小事大。你搞大罷免大失敗後，當然人家會反彈，這時候才怪人家搞彈劾，人家就說為什麼你那時候搞大罷免？而且柯建銘都知道要被拿來祭旗，所以趕快把責任抖出來。所以，賴清德一念之間可以解決台灣的問題。

