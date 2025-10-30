政府不干涉！孫立人將遷葬安徽 陸委會：這是屬於他們的權利

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（30）天回應，根據我們的法律，先人的遺體基本上是子女所繼承的「物」，是子女共同公有的，只要達成共識，那是屬於他們的權利，政府不會有特定的立場。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 已故抗日名將孫立人曾留遺言「不葬大陸，棺不入土」，其遷葬問題一直備受關注。孫立人的次子孫天平近日正式向大陸申請，將父親遺骨從台灣台中東山墓園遷回安徽祖籍安葬。對此，大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（30）天回應，根據我們的法律，先人的遺體基本上是子女所繼承的「物」，是子女共同公有的，只要達成共識，那是屬於他們的權利，政府不會有特定的立場。

不過，梁文傑也提醒，當年來台有很多將軍如白崇禧等，他們其實都是葬在台灣，所以只要能夠安葬，然後有子孫祭拜，不一定要遷葬回去，基本上，回去安葬的例子並不多，最後還是家屬自己決定，政府並沒有准否的問題。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

見宋濤挨轟「統戰新階段」 馬辦嗆民進黨：扯台灣人後腿

華碩中配鼓吹武統！陸委會：已廢止她的國籍及戶籍