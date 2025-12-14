「政府不聽其他聲音」香港民主黨表決通過解散 昔第一大黨將走入歷史

民主黨特別會員大會今表決通過解散及清盤。（翻攝自民主黨臉書）

香港泛民主派重要政黨「民主黨」今（14日）召開特別會員大會，有超過75%的成員對解散投下贊成票，正式表決通過解散及清盤。創黨元老之一李華明落淚感嘆，現在的政府根本不聽其他聲音，民主黨中委面臨更大壓力，他也無奈，只能支持解散。

走過30年 民主黨解散告別市民

民主黨稍早發布聲明，敬告香港市民，民主黨今召開特別會員大會，正式表決通過解散及清盤，「我們衷心感謝30年來與民主黨同行的香港市民——能夠與香港人並肩走過這30載，是民主黨最大的榮幸。」民主黨說，這些年來他們始終以香港和香港市民福祉為依歸，「政治上，我們致力爭取開放選舉，推動落實《基本法》普選承諾，也強調多元、開放、透明、問責對香港至關重要。民生上，我們在不同議題出謀獻策、在地區紮根，盡力以貼近市民的角度出發，對各項政策作建議和回應。」同時也致力成為市民與政府之間的橋樑，期盼議會能發揮溝通對話的功能，減少社會撕裂，化解矛盾。

30年來，民主黨參與、見證了香港社會的發展變遷，目睹制度與環境一次又一次的重大變化，曾經歷成功，也面對過挫敗，無奈時代更迭，今天要劃上句號。他們感謝每一位曾投票支持或批評過民主黨的市民，也感謝每位曾無私付出的義工，也感謝多年來堅守崗位的黨友和同事，「沒有各位的信任與支持、投入和鞭策，民主黨不可能走到今天。」祝香港和每位香港市民平安，珍重再見。

昔日香港第一大黨 民主黨為何「席次清零」？

民主黨於1994年成立，前身為「港同盟」和「匯點」，2組織結盟後成立民主黨，路線為溫和民主派，曾主張回歸、一國兩制，也支持港人民主治港、平反六四。在香港主權移交中國前的「立法局」，曾拿下過半的31席，以第一大黨之姿主導立法局；在主權移交後的「立法會」，他們初期仍是最大黨，但席次僅占總議席22%，往後與其他泛民主派政黨合作，但都未取得過半席次。

在近年香港「反送中」運動後，中共收緊對香港的統治，一國兩制在港版《國安法》通過後名存實亡，甚至許多民主黨議員、政治人物因為上街抗議而被控罪入獄，還有人只是因為參加民主派初選，就被控串謀顛覆國家罪，中共人大更特別頒布「完善特區選舉制度」，泛民主派政黨自此沒有參政空間；2023年的區議會選舉，民主黨也未能取得足夠提名，讓他們在議會的席次正式「清零」。

「沒人說反對」 創黨元老為何支持解散？

今年2月，民主黨主席羅健熙宣布中委會決定解散民主黨，4月的特別會員大會上，逾90%會員同意授權中委會並啟動相關程序，今更進一步在特別會員大會中表決通過解散與清盤，可能將在10個月左右的時間完成清盤程序、走入歷史。

民主黨主席羅健熙今年2月宣布將進行解散。（翻攝自羅健熙臉書）

《香港01》報導，民主黨創黨元老之一的李華明在會後落淚表示不捨，他透露會中沒有人反對解散，超過75%都投下贊成。他感嘆現在政府根本不聽其他聲音，中央委員面臨更大壓力，他也無奈只能支持解散。李華明說，之後不會再成立新組織，但仍希望有機會再為市民服務。

香港民主已死？ 前主席這樣說

民主黨前主席劉慧卿今也出席表決，對於這樣的結果她直呼無法接受、好離奇，民主黨是一個為香港做事的組織，為何要這樣結束。被問到是否覺得「民主已死」，劉慧卿表示，香港有自由和人身安全，「但一直在縮小」，只希望不會越縮越小，也希望以和平、理性、非暴力的方式爭取權益的市民不會被捕。

